Ramazan imsakiyesi 2021 Diyanet il il Ramazan iftar ve sahur saatleri

2021 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı! İlk iftar ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? On bir ayın sultanı yaklaşırken Diyanet tarafından 2021 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Bu kapsamda Ankara, İzmir, İstanbul ve il il imsakiye ile ilk iftar vakti ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Soruları internet aracılığı ile yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur saatleri

Ramazan imsakiyesi 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Ramazan İmsakiyesi yayında... 11 Ayın Sultanı Ramazan'a kısa süre kaldı. Ramazan bu yıl 13 Nisan tarihinde tutulacak ilk oruçla başlıyor. Ramazan'a sayılı günler kala Diyanet, 2021 Ramazan sayfasını güncelledi ve il il sahur ve imsak saatlerini duyurdu.

Diyanet sahur ve iftar saatleri, 2021 imsakiyesinin yayınlanmasıyla netlik kazandı. İlk sahur 12 Nisan Mayıs Çarşamba gecesini 13 Nisan Perşembe gününe bağlayan gece gerçekleşecek. İşte ilk sahur bilgileri;



İstanbul'da ilk iftar 13 Nisan Salı, 19:48'de okunacak akşam ezanının ardından gerçekleşecek. İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;



Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31



İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52



Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18



Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37

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