Huzur ve bereketin ayı ramazan için kısa bir zaman kaldı. Vatandaşlar şimdiden hangi akşam sahura kalkılacağını araştırmaya başladı. Peki, ramazan hangi gün başlıyor?

Ramazan ilk günü ne zaman? İlk oruç hangi gün tutulacak sahura ne zaman hangi gün kalkılacak?

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü kılınacak, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 27 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 2,3 ve 4 Mayıs'ta idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, "Bir Müslüman, orucun manevi ikliminden yeterince istifade edemediği zaman sadece aç ve susuz kalır. Onun için tüm benliğimizle, ruhumuzla oruç tutmalıyız. Kovid-19 nedeniyle ramazanı coşkulu bir şekilde yaşayamıyorduk. Bu sene gerekli tedbirleri alarak teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi ve itikaf ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.