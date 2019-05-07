Ramazan ilahisi beğeni topladı Ramazan ile ilgili bir ilahi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişi Müslümanları sevince boğarken, bu mübarek ay ile ilgili bir ilahi ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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