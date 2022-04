Ramazan ibadet ve paylaşma ayıdır

Allah’ın rızası için beşeri isteklerden vazgeçildiği, zengin ile fakir arasında ayrımların kalktığı, gönül erlerinin infak yarışına girdiği ramazanda, paylaşmanın önemi daha da artıyor. Bu kutlu zaman diliminde neler yapılması gerektiğini Akit’e anlatan ilahiyatçılar, “Ramazan bilincini kuşanmalıyız ve yardıma muhtaçları gözetmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Nimetleri paylaşma ayı

İlahiyatçı Prof. Dr. Yakup Çiçek, şunları dile getirdi: “Ramazan’da nimetleri paylaşma, diğer adıyla yardımlaşma oldukça önemli bir görevdir. Dinimizde, ramazanda yapılan her ibadete bin defa yapılmış gibi karşılık verilir. İslam tarihi boyunca Müslümanlar, bu yüzden zekâtlarını ramazanda vermeyi tercih ediyorlardı. Özellikle sağlık sorunları nedeniyle oruç tutamayanlar da bu ayda tutmadıkları her gün için bir fidye verirler. Bu ramazan orucuna ait bir durumdur. Aynı şekilde maddi imkanı olan her Müslüman için Sadaka-i Fıtr ibadeti var. Bu da ramazana mahsustur. Bütün bunlar ramazandaki yardımlaşmayı, paylaşmayı dini bakımdan ortaya koyan oldukça anlamlı davranışlardır. Bunların bir ibadet niyetiyle yapılmış olması çok önemlidir. İbadet niyetiyle bu yardımlaşmayı yapan insanlar, yardım yaptığı insandan teşekkür beklemez. Allah’ın emri yerine getirme anlayışı ve ibadeti içindedir. Peygamber Aleyhisselam, ‘Sizden biriniz kendisi için istediğini, kardeşi için istemezse iman etmiş olamaz’ buyuruyor. Bu, rahatlık içinde olan bir Müslümana, sıkıntılı Müslümanın o durumunu görmesini ve kendi o durumda olsa ne hissederdi bakışını öğütlüyor.

Cömertliğin tam zamanı

Peygamberimiz, kendisinden herhangi bir şey istendiğinde ona karşı hiçbir zaman ilgisiz kalmaz ve mümkün olduğunca istenen şeyi, isteyene verirdi. Efendimizin her zaman olan cömertliğinin ramazan ayındaki görüntüsünü anlatan bazı sahabiler, ‘O’nun o paylaşımı çok tatlı bir rüzgarı andırırdı’ diyerek, yardımlarının herkesi içine alan bir mutluluk vesilesi olduğunu aktarmıştır.”

İlâhiyâtçı Yazar Selim Seyhan ise, şunları ifade etti: “Ramazan paylaşmak demektir. Müslüman Oruç Mektebi’ne kaydolup ramazan boyu imsaktan iftara kadar oruç tutarak nefsini disipline eder ve aç olanların halini daha iyi idrak eder. Hayatının geri kalan bölümünde nerede bir aç görse onu duyurabilmek için bütün imkânlarını seferber eder.

Açlıkla mücadele edeni unutma!

O halde sen de Alem-i İslam’ın muhtelif yerlerinde bu mübarek ayda açlıkla mücadele eden kardeşlerini, komşunu unutma. Onları doyur ki, kâinatın sahibi de seni doyursun. Onları sevindir ki, kainatın sahibi de seni sevindirsin, sana iftar ettirdiğin oruçluya verdiği kadar daha sevap versin. Unutma ki bütün ramazanlar bayramı müjdeler. Sen ver ki evine, sokağına Alem-i İslam’a ramazan gelsin; bayram olsun, gönlün de hanen de huzur dolsun! Kıyamımızla hayatımızı bereketlendirelim. Sofralarımız gibi gönül sofralarımızın da başmisafirleri fakir fukara olsun. Özellikle şu mübarek günlerde tacir kardeşlerimiz de piyasalara müdahale eden karaborsacıların Peygamber-i Ekber’in lisanıyla lanetlendiğini, insanların ekmeğine el uzatan karaborsacıların kıyamet gününde cehennemde azap görerek yaptıklarının bedelini ödeyeceklerini, iftarda, sahurda sofrasına koyacak bir şeyler bulamayan kardeşlerinin varlığını göz önüne alarak unutmasınlar.”