Ramazan-ı Şerif’in her dakikasını değerlendirelim

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Oruç, teravih ve zekât ile nefislerin terbiye edildiği, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan-ı Şerif ayının manevi iklimi sürüyor. Milyarlarca Müslüman’ın sevinçle karşıladığı bu mübarek ayın manevi yansımaları üzerimize düşmeye başlamışken, ilahiyatçı Prof. Dr. Ramazan Ayvalı ramazan ayının manevi iklimini akit’e değerlendirdi. Ramazan Ayının huzurundan ve faziletlerinden her dakika yararlanmamız gerektiğini belirtti.

Ramazan-ı Şerif ayların sultanıdır

Ramazan ayında farz ibadetlerin yanında nafile ibadetlere de önem vermemiz gerektiğine değinen Prof. Dr. Ramazan Ayvalı Hoca, “Bu ay da yapılan bir farza yetmiş farz sevabı gibi farz edilir buyuruyorlar sevgili peygamberimiz. Ayrıca bu ayda emri altında bulunanların vazifelerini hafifletenleri Cenabıhak affeder buyuruyor. Bu arada bir oruçluya iftar yaptırmak çok büyük bir sevap. Hatta oruçlunun sevabı kadar İslam verene de bolca sevap veriliyor. Sevgili peygamberimiz bir bardak su ile bir hurma ile bir bardak süt ile oruç açtırana da bu sevap verilecektir buyuruyorlar” ifadelerini kullandı.

Ramazan-ı Şerif'in her dakikası değerli

Ramazan’ı şerifin her dakikasını ayrı değerlendirmek gerekiyor bu sebeple dilimizde mutlaka zikirler ve tövbe istiğfarların olması gerektiğini belirten Ayvalı, Bir Müslüman her dakika Allah’ı anmak zorundadır. Bu kutlu ayda dilimizi zikirlere daha çok alıştırmalıyız. Günümüzün her dakikasını Allah’ı anmakla geçirmeliyiz. Peygamber Efendimiz, bu ayda dört sünneti yapmamızı tavsiye buyuruyorlar. “Bu ayda dört şeyi çok yapınız! Bunun ikisini, Allahü teâlâ çok sever. Bunlar, Kelîme-i şehâdet söylemek ve istiğfâr etmektir. İkisini de, zâten her zaman yapmanız lâzımdır. Bunlar da Allahü teâlâdan Cenneti istemek ve Cehennem ateşinden O’na sığınmaktır. Bu ayda, bir oruçluya su veren bir kimse, kıyâmet günü susuz kalmıyacaktır” dedi

Bin aydan hayırlı geceyi son 10 günde arayalım

Ramazan Ayvalı Hoca, “Kadir gecesinin, Ramazan ayının son on gecesinde yani 20-30. geceleri arasında aranması bildirilmiştir. Nitekim Eshab-ı Kiram, Peygamber Efendimize Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sorunca: “Kadir gecesini, Ramazan ayının son on gününde arayınız” buyurmuşlardır. Bir başka zaman sorulduğunda ise, Kadir gecesini Ramazan ayının 27’sinde aramalarını emir ve tavsiye buyurmuşlardır. Kadir gecesinin fazileti, üstünlüğü, bin aydan daha faziletli, kıymetli, hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerim’de Kadir suresinde açıkça bildirilmektedir. Nasıl ki, altın madeni bakır, demir, kömür gibi madenlerden çok üstün ise, yine yakut taşı diğer normal taşlardan çok kıymetli ise, bu gece de diğer normal gecelerden çok üstündür. Bu kutlu gecede elimizden geldiği kadar ibadet etmek, dua etmek, af ve mağfiret dilemek sünnettir” açıklamasını yaptı

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Yetimlerimizi unutmayalım!

Ramazan ayında fakir kardeşlerimizi, öksüz ve yetim evlatlarımızı unutmamak gerektiğini hatırlatan Ayvalı, “Ayrıca bu mübarek ay tabii Kur’an-ı Kerim’in okunduğu hatimlerin yapıldığı bir ay olduğu gibi fakir fukara, garip gurebanın yüzlerinin güldüğü, yetimlerin, öksüzlerin sevindirildiği bir aydır. İftarlar veriliyor, kumanyalar dağıtılıyor. Bu şerefli ayda elimizden geldiği kadar sadaka dağıtmalıyız. Vacip olan Fıtr sadakasını Bayram sabahına kadar vermeliyiz. Eğer zekatımızın zamanı geldiyse bu ayda vermek daha hayırlıdır. Zamanı gelmediyse de bu ayda vermek sevabımıza sevap katar. Erken vermenin bir zararı olmaz. Zekat verilirken elimizde 14, 18, 22, 24 ayar altınımız varsa en yüksek karattan vermek bizim paramızı azaltmaz arttırır, bereketlendirir” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de zulüm gören kardeşlerimizi unutmayalım!

7 Ekim 2023 tarihinde Siyonist İsrail’in Gazzeli Müslümanlara karşı başlattığı soykırımda Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmak bizler zorunlu olduğunu belirten Ayvalı, “İsrail’in bu soykırımında kardeşlerimizi maddi manevi yalnız bırakmayalım, yanlarında bedenen olamıyorsak dualarımızla kendilerine destek olalım. Peygamber Efendimiz, “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir” buyuruyorlar. Yine hakeza Hz. Ali (ra), “Bir Zulme Engel Olamıyorsanız Onu Herkese Duyurun!” buyuruyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar bu zulmü duyuralım. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım” şeklinde konuştu.