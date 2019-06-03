0553 313 94 23

Ramazan etkinliklerine 1 milyon ziyaretçi

Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Ramazan etkinliklerini, açıldığı günden bu yana 1 milyon kişi ziyaret etti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:06
Ramazan etkinliklerine 1 milyon ziyaretçi

Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Ramazan etkinliklerini, açıldığı günden bu yana 1 milyon kişi ziyaret etti. Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Etkinlikler her yönüyle başarılı geçti” dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Sun Fuarcılık tarafından Dünya Ticaret Merkezi’nde organize edilen Ramazan etkinlikleri sona erdi. Ramazan boyunca Kayserililere unutulmaz anlar yaşatan etkinlikleri, 1 milyon kişi ziyaret etti.


Ramazan etkinlikleri hakkında bilgiler veren Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Ramazan’ın bu son günlerinde hedeflediğimiz 1 milyon rakamını bulmak vardı. Bayrama yaklaştığımız bugünlerde 1 milyon ziyaretçi sayısını geçtik. 1 milyon ziyaretçi sayısı demek, bu etkinliğin her yönüyle çok başarılı ve Kayseri halkına hitap eden bir etkinlik olduğu aşikardır. Bundan dolayı manevi desteklerini her zaman esirgemeyen ve bize güç veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine, bütün siyasi partilerin il başkanlarına ve bütün ilçe belediye başkanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.


Saçmacı, “2019 yılında Türkiye genelinde 30-35 civarında etkinlik ve fuarlarımız olacak. Ramazandan sonrada bunun çalışmalarına başlıyoruz. Kasım ayında Kayseri’de kitap fuarı düzenleyeceğiz. Arkadaşlarımız bunun çalışmalarına başladılar. Bunun haricinde bir alışveriş festivali ve inşaat fuarı yapmayı düşünüyoruz. Onları da belirli bir seviyeye getireceğiz. 1 milyon 350 bin civarında Kayseri nüfusunun olduğu bir yerde burayı 1 milyon kişi Ramazan etkinliğini ziyaret ediyor, burada bütün etkinliklerimizi takip ediyor ve Türkiye’de ün yapmış sanatçılarımıza destek veriyorsa biz bunlara sonsuz şükranımızı sunarız. Çünkü buraya gelen isim yapmış sanatçılarımız buradan gittikten sonra Kayseri’yi tüm Türkiye’ye anlatıyorlar. Bütün Türkiye’de Kayseri’deki bu havayı anlatıyorlar, Kayseri’yi övüyorlar. Bu Kayseri’ye bir katkıdır. Bu çok önemlidir. Ramazan etkinlikleri parayla yapılamayacak illerdir. Bunlar kolay etkinlikler değil. Her gün bir etkinliğin olması ve her gün burada bir sanatçının olmasının hepsi Kayseri’ye katkıdır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:06
  1. sanat
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram
    1. Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram
    2. Beyin sisi nedir? Beyin sisi ile nasıl..
    3. TBESF'nin hedefi 2020 Tokyo Paralimpik..
    4. İskender Paşa’nın torunları dedelerini..
    5. Kılıç’tan Ramazan Bayramı mesajı
    6. Çataklı: "Geçen ay terör örgütlerine..
    7. Baydilli’den Ramazan Bayramı mesajı
    8. ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı..
    9. İzmit Bayrama temiz girecek
    10. İran, Ramazan Bayramı’na bir gün geç..
    11. Gaziantep’in hokey hedefi Avrupa..
    12. Körfez’de “Mehtap Turları” başlıyor
    13. Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği..
    14. İzmit’in muhtarları iftar sofrasında..
    15. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı,..
    16. Yıldız vatandaşların bayramını kutladı
    17. Emniyet Müdürü Karaduman Polisgücü’nü..
    18. Örümcek adam gibi 40 katlı binaya..
    19. Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş..
    20. Ankara Kalesi’ne turist akını
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular