Ramazan etkinliklerinde muhteşem gece

Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinliklerinde bu akşam yaptığı televizyon programları ve yazdığı eserlerle büyük beğeni toplayan Araştırmacı-Yazar Av. Hayati İnanç Nevşehirlilerle buluştu. İnanç, ‘Huzur Sohbetleri’ ile katılımcıları manevi bir yolculuğa çıkarırken, Türk tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden Turan Erdiren seslendirdiği ilahilerle beğeni topladı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Ramazan Etkinlikleri, iftar öncesinde çocuklara yönelik düzenlenen programla başladı. Meddah ve Hacivat-Karagöz gösterilerinde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, şişme oyun parkında gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı.

İftar saatinde ise, hayırsever vatandaşların katkıları ile kurulan iftar sofrasında, yaklaşık 2 bin 500 kişi hep birlikte oruçlarını açtı.

Ramazan Etkinliklerinin 28. Günün akşam etkinliklerine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu’da katıldı. Arı ve Aydoğdu, divan şiiri üstadı Hayati İnanç’ın sohbetini Nevşehirliler ile birlikte dinledi.

Hukukçu, divan şiiri üstadı Hayati İnanç doyumsuz söyleşisiyle, izleyenlere, unutulmaz bir gece yaşattı. Tasavvuf, aşk gibi konuları ele alan İnanç, söyleşinin yanı sıra şiirler de okudu. İnsanların yüreğini ısıtan Hayati İnanç’la Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesindeki etkinlik alanında buluşan Nevşehirliler, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan 11 ayın Sultanı Ramazan ayının sonunda önemli bir sohbete tanıklık etti.

İnanç’ın ardından ise TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından olan, 1998 yıllarında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip batı müziği enstrümanlarını klasik Türk müziği enstrümanları ile bir arada sentezleyerek tasavvuf müziği eserlerini ustaca seslendiren Turan Erdiren sahne aldı. Gecede Erdiren, Türk tasavvuf müziğinin eşsiz eserlerini seslendirdi.

Gecede Erdiren, AK Parti’nin seçimlerde de kullandığı Kayahan’ın "Bizimkisi Bir Aşk Hikâyesi" şarkısını Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte söyledi.