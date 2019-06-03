0553 313 94 23

Ramazan etkinliklerinde muhteşem gece

Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinliklerinde bu akşam yaptığı televizyon programları ve yazdığı eserlerle büyük beğeni toplayan Araştırmacı-Yazar Av.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:01
Ramazan etkinliklerinde muhteşem gece

Nevşehir Belediyesi Ramazan Etkinliklerinde bu akşam yaptığı televizyon programları ve yazdığı eserlerle büyük beğeni toplayan Araştırmacı-Yazar Av. Hayati İnanç Nevşehirlilerle buluştu. İnanç, ‘Huzur Sohbetleri’ ile katılımcıları manevi bir yolculuğa çıkarırken, Türk tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden Turan Erdiren seslendirdiği ilahilerle beğeni topladı.


Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Ramazan Etkinlikleri, iftar öncesinde çocuklara yönelik düzenlenen programla başladı. Meddah ve Hacivat-Karagöz gösterilerinde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, şişme oyun parkında gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı.


İftar saatinde ise, hayırsever vatandaşların katkıları ile kurulan iftar sofrasında, yaklaşık 2 bin 500 kişi hep birlikte oruçlarını açtı.


Ramazan Etkinliklerinin 28. Günün akşam etkinliklerine Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu’da katıldı. Arı ve Aydoğdu, divan şiiri üstadı Hayati İnanç’ın sohbetini Nevşehirliler ile birlikte dinledi.


Hukukçu, divan şiiri üstadı Hayati İnanç doyumsuz söyleşisiyle, izleyenlere, unutulmaz bir gece yaşattı. Tasavvuf, aşk gibi konuları ele alan İnanç, söyleşinin yanı sıra şiirler de okudu. İnsanların yüreğini ısıtan Hayati İnanç’la Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesindeki etkinlik alanında buluşan Nevşehirliler, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan 11 ayın Sultanı Ramazan ayının sonunda önemli bir sohbete tanıklık etti.


İnanç’ın ardından ise TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından olan, 1998 yıllarında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip batı müziği enstrümanlarını klasik Türk müziği enstrümanları ile bir arada sentezleyerek tasavvuf müziği eserlerini ustaca seslendiren Turan Erdiren sahne aldı. Gecede Erdiren, Türk tasavvuf müziğinin eşsiz eserlerini seslendirdi.


Gecede Erdiren, AK Parti’nin seçimlerde de kullandığı Kayahan’ın "Bizimkisi Bir Aşk Hikâyesi" şarkısını Belediye Başkanı Rasim Arı ile birlikte söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:01
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
    1. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3..
    2. Hatay’da 50 çocuğa bayramlık kıyafet..
    3. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde..
    4. Sudan ordusunun, başkent Hartum’da..
    5. ‘Bir gün geri döneceğiz’
    6. 2 dakikada hazırlanan içi dolgulu,..
    7. Trump’ın kritik ziyareti başlıyor!
    8. Tarihi konakta yangın
    9. CHP'de kazan kaynıyor
    10. Yurt içi piyasalar enflasyon verisine..
    11. ABD Başkanı Trump tartışmalı İngiltere..
    12. Hakkarilileri buluşturan iftar yemeği
    13. Validen trafik denetimi
    14. Son ilçe iftarını ata yurdu Çaykara’da..
    15. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    16. Başkan Büyükkılıç’tan çocuklara bayram..
    17. (Özel) Balıkesir’de Bayramda sağlık..
    18. Başkan Arı, Lale Caddesinde..
    19. Ramazan etkinliklerinde muhteşem gece
    20. GÜNDEM / 3 Haziran 2019
    21. MEB Personel Genel Müdürü Aydoğdu,..
    22. Şanlıurfa’da otomobil şarampole..
    23. Sındırgı’da maneviyata yolculuk
    24. Her günümüz 'ramazan' olsun
    25. Vali Pehlivan, Yeşil Yol Projesi..
    26. Erzincan ve Iğdır’da termometreler 35..
    27. Çaykur Didi Stadyumu’nun ardından..
    28. Ramazan’ın son sahuruna tulum sesiyle..
    29. Sağlık Bakanlığından dev adım! ‘İzci’..
    30. Tatilin ikinci gününde ağır bilanço:..
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    AK Partili Orhan Miroğlu: Kürtlerin bunu yapması tarihi bir hata olabilir
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi