Ramazan etkinliklerinde Ahmet Akkuş ve Uğur Demir’den ezgiler

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Ramazan Etkinliklerinde sahne alan, Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Ahmet Akkuş ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Uğur Demirci okudukları kahramanlık türküleri, ilahi ve ezgilerle, dinleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı.

Nevşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayının coşkusunu, heyecanını ve sevincini paylaşmak, sevgi, barış ve huzur içerisinde milli ve manevi duyguları pekiştirerek Ramazan kültürünü yaymak amacıyla düzenlediği Ramazan Etkinlikleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Etkinliklerin 23. günün de ilk olarak iftar öncesinde çocuklara yönelik programlar düzenlendi. Saat 18.00’dan itibaren kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar için daha sonra animasyon gösterileri ve çeşitli yarışmalar yapıldı. İftar saatinde ise Nevşehirlilerin buluşma yeri yine Nevşehir Belediyesi iftar çadırı oldu. Özel olarak kurulan ve her akşam yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar çadırında akşam ezanının okunması ile beraber eller hep birlikte semaya açılarak dualarla oruçlar açıldı. Etkinliklerin akşam bölümünde de Ahmet Akkuş’un Türk Tasavvuf Musikisi ve Uğur Demirci’nin Türk Halk Müziği Konseri yer aldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve bazı belediye meclis üyeleri ile hayırseverlerin de katıldığı konser programında her iki sanatçı da seslendirdikleri kahramanlık türküleri, ilahi ve ezgilerle, dinleyenlerin beğenisini kazandı.