0553 313 94 23

Ramazan etkinliklerinde Ahmet Akkuş ve Uğur Demir’den ezgiler

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Ramazan Etkinliklerinde sahne alan, Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Ahmet Akkuş ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Uğur Demirci okudukları kahramanlık türküleri, ilahi ve ezgilerle, dinleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:55
Ramazan etkinliklerinde Ahmet Akkuş ve Uğur Demir’den ezgiler

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Ramazan Etkinliklerinde sahne alan, Tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Ahmet Akkuş ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Uğur Demirci okudukları kahramanlık türküleri, ilahi ve ezgilerle, dinleyenlere huzur dolu dakikalar yaşattı.


Nevşehir Belediyesi’nin, Ramazan ayının coşkusunu, heyecanını ve sevincini paylaşmak, sevgi, barış ve huzur içerisinde milli ve manevi duyguları pekiştirerek Ramazan kültürünü yaymak amacıyla düzenlediği Ramazan Etkinlikleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Etkinliklerin 23. günün de ilk olarak iftar öncesinde çocuklara yönelik programlar düzenlendi. Saat 18.00’dan itibaren kurulan şişme oyun parklarında gönüllerince eğlenme fırsatı bulan çocuklar için daha sonra animasyon gösterileri ve çeşitli yarışmalar yapıldı. İftar saatinde ise Nevşehirlilerin buluşma yeri yine Nevşehir Belediyesi iftar çadırı oldu. Özel olarak kurulan ve her akşam yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar çadırında akşam ezanının okunması ile beraber eller hep birlikte semaya açılarak dualarla oruçlar açıldı. Etkinliklerin akşam bölümünde de Ahmet Akkuş’un Türk Tasavvuf Musikisi ve Uğur Demirci’nin Türk Halk Müziği Konseri yer aldı.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve bazı belediye meclis üyeleri ile hayırseverlerin de katıldığı konser programında her iki sanatçı da seslendirdikleri kahramanlık türküleri, ilahi ve ezgilerle, dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:55
  1. sanat
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı Solingen’de evleri yakılarak katledilen vatandaşları andı
    1. Dışişleri Bakanlığı Solingen’de evleri..
    2. ASELSAN'dan "su altında" yeni ihracat
    3. ‘Zeki’ ismini verip dostum dediği..
    4. Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor
    5. E-5’te zincirleme kaza: 5 araç..
    6. Yeni askerlik sistemiyle ilgili yeni..
    7. Dr. Ergenç, Viyana’da hastalarıyla..
    8. Kayıp 12 yaşındaki çocuğun cesedi..
    9. 2018-2019 sezonu hakem istatistikleri
    10. Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
    11. Ulukışla Adliyesi Yazı İşleri eski..
    12. Halkbank'ta Alperay Demirciler ile..
    13. Diyarbakır’da gazeteciler iftar..
    14. Ahırda yalnız kalan ineğe aynalı terapi
    15. Savcılık ve emniyet harekete geçti! 8..
    16. ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130..
    17. Pençe Harekatı’nda kara destek..
    18. Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret
    19. Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali..
    20. "Sosyal denge tazminatı" sözleşmesi..
    21. Antalya çilek üretiminde marka
    22. İçişleri Bakanlığından Ramazan Bayramı..
    23. Japonya’daki bıçaklı saldırıda kan..
    24. Kula İlçe Emniyet personeli iftarda..
    25. Para Yelken Avrupa Şampiyonası
    26. Güvenlik korucuları ve şehit..
    27. Solingen faciasının 26. yılı
    28. (Özel) Balıkesir’de mahalleliler..
    29. 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı..
    30. Hayatını kaybeden başkan Apan’ın..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum