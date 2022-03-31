Ramazan dirilişe vesile olsun

Ramazan-ı Şerif ayının manevi ikliminin yansımaları üzerimize düşmeye başlamışken, ilahiyatçılardan gazetemize özel açıklamalar geldi. Salgın nedeniyle 2 yıldır içtimai hayata yansıyan bazı güzelliklerinden mahrum kaldığımız ramazan ayına her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerektiği hususunda görüş bildiren ilahiyatçılar, bir yitiğimize kavuşmanın verdiği mutluluk ve sevinçle bu kutlu zaman diliminin ihya edilmesi gerektiğini beyan ettiler.

Ümmet yitiğine yeniden kavuştu

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı İlahiyatçı Yazar Ramazan Kayan: “Yitiğine yeniden kavuşan bir insanın hissettiği o mutluluk ve sürur bizlere yeniden nasip oluyor. Bunun karşılığında bizden bir şey bekleniyor ve isteniyor. Kavuştuğunuz nimetlerin şükrünü ve hamdini gereği gibi yapmak. Yeni bir arınma ameliyesine yoğunlaşmamız gerekir. En azından 3 kitap okumayı hedefleyebiliriz. Bir Riyazü’s Salihin’i, aile ortamında okumak bizlere çok şey katacaktır. 3 arkadaşımıza namazı nasıl sevdirebilirizi bir hedef koymalıyız. Yine iftar sofralarımızı, özellikle yetimlerle ve yoksullarla paylaşmalıyız, en azından 3 aileyi tespit ederek, ikramlarımızı alıp onların evine gitmeliyiz. Tabii bir de itikâf sünneti var. Bu anlamda kendimizi yıllık bakıma alırsak, toparlamamıza ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. İslam dünyasının Türkiye’den çok büyük beklentileri var. Lokmamızı paylaşmamız gerekiyor. Duayı önemsiyorum ama dua etmek yetmez, mutlaka dua almamız gerekir. Yetimlerin, yoksulların, mazlumlarım, Kudüs’ün, Gazze’nin, Keşmir’in, Arakan’ın duasını mutlaka alalım.”

Gönlümüze oruç tutturma vakti

Diyanet Sen Tokat Şube Başkanı Mürşit Yılmaz: “Bir saadet, selamet ve hakikat ayına giriyoruz. Büyük bir mektebe giriyoruz. Ramazan bizlere sabır öğretir, nefsimizi terbiye eder ve bize irade eğitimi verir. Ramazan nimete şükretmeyi, lokmamızı paylaşmayı öğretir. Fakirlerin ve aç insanların halini anlamamıza yardımcı olur. Daralan gönüllerimiz bu ayda ferahlık bulur. Ramazan, Kur’an’ın mesajını bir kez daha anlamaya çalışma vaktidir. Sadece midemize değil, sözümüze, gözümüze, gönlümüze, aklımıza bütün benliğimize oruç tutturma vaktidir. Başta nefsimiz olmak üzere, ailemize, sevdiklerimize, toplumumuza yenilenme fırsatı verecek olan ramazanın bu güzel atmosferini iyi değerlendirmek gerekir.”