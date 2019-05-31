0553 313 94 23

Ramazan davulcularından “Dünya Tütünsüz Günü” manileri

Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için düzenlediği etkinlik, Ramazan davulcularının destekleriyle gerçekleştirildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:12
Ramazan davulcularından “Dünya Tütünsüz Günü” manileri

Sağlık Bakanlığının 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü için düzenlediği etkinlik, Ramazan davulcularının destekleriyle gerçekleştirildi. 27-31 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde davulcular, sahura vatandaşları sigaranın zararlarını anlatan manilerle uyandırdılar.


Ramazan ayında sigarayı bırakmak isteyenler, bağımlılıkla çok daha rahat mücadele ediyor. Oruç nedeniyle uzun süre sigara içmeden kalabilmek, iftar sonrasında da içmemek konusunda sigara kullanan kişileri cesaretlendiriyor. 31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Dünya Tütünsüz Günü” olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs’ta “Dünya Tütünsüz Günü”nde tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çeken ve bırakmak isteyenleri teşvik eden etkinlikler gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Ramazan davulcularının destekleriyle etkinlik gerçekleştirdi. 27-31 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde davulcular, sahura vatandaşları sigaranın zararlarını anlatan manilerle uyandırdılar. Mânilerden bazıları şöyle:


“Hoş geldin ya şehr-i Ramazan


Şükürler olsun ey Yaradan


Sigaradan kurtulmak için


Çok güzel fırsat Ramazan


Bereket geldi sofralara


Paylaşmak güzeldir dostlarla


Bozma bu güzelliği


Yemekten sonra yakma sigara


Bozma ağzının tadını


İçme şu sigarayı


Her nefeste hastalık var


İçme, bırak sigarayı


Davuluma kuvvet gerek


Orucu suyla açmak gerek


Ramazan fırsat bize


Sigarayı bırakmak gerek


Orucunu aç da gel


Sahurunu yap da gel


Kulağını aç da gel


Sigarayı bırak da gel.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
    1. Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
    2. "Türkiye dünya turizmi açısından..
    3. Polonyalıların sofralarına Türk..
    4. (Özel Haber) Tarihi Selçuklu mezarlığı..
    5. Trump, Meksika’ya ağır fatura çıkarttı
    6. Canik Belediyesinden çalışanlarına..
    7. Ramazan davulcularından "Dünya..
    8. AB Konseyi Başkanı Tusk Kazakistan'da
    9. Bayraklı’da kursiyerlerden resim..
    10. Merkez Bankası 28. Finansal İstikrar..
    11. Kahraman öğretmen anne 2 çocuğunu..
    12. Kasımpaşa İbrahim Üzülmez’i resmen..
    13. Gülüş tasarımı ile mutlu gülüşler
    14. Çankaya’da Dünya Çevre Günü’ne erken..
    15. Daikin Türkiye, İSO 500’de 75 basamak..
    16. Fuhuş zanlıları adliyede
    17. Burhaniye’de Kızıklı Yağlı Güreşleri..
    18. Meksika'da göçmen kampından firar
    19. 7 yaşında kalbi duran çocuk ADÜ’de..
    20. Bolu’da oteller yüzde 95 doluluk..
    21. Konfeksiyoncular peşin alamıyor,..
    22. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    23. Denizli Cumhuriyet Başsavcısından..
    24. Fenerbahçe Beko-TOFAŞ serisi başlıyor
    25. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının..
    26. Başkan Yılmaz: "Tüm duaların kabul..
    27. DAĞ-DER ailesi iftarda buluştu
    28. Dünyanın ilk wellness kampüsü..
    29. ABD, Pakistanlı diplomatlara tanıdığı..
    30. ’Sağlık Yaşam Sağlıklı Çevre ile Olur’..
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'
    AB ülkesini sarsan tehdit! 'Ya başkan olurum ya da ülkeyi bölerim'