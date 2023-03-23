Ramazan davulcuları manilerinde depremzedeleri unutmadı! Duyanlar camlara çıktı

Ramazan Ayının sembollerinden olan davulcular, bu gece ilk sahurla birlikte İstanbul sokaklarına çıkarak görevlerine başladı. İstanbul'da Ramazan ayı için özel olarak hazırlanmış 3 bin 500 davulcu, ilk sahurda vatandaşları uyandırmak için sokaklara çıktı. Ramazan ayının sembolü olan davulcular, sokakları tek tek gezerek davullar eşliğinde mani söyledi.



Beyoğlu'nda mahalle sakinlerini sahura kaldırmak için görev yapan davulcular ise, deprem bölgesini manilerine taşıdı. Davulcular manilerinde, "Maraş, Adana, ateş düştü bağrıma. Selam olsun bizlerden Antep, Adıyaman, Hatay'a. Diyarbakır, Malatya, yanındayız unutma. Göstermesin Allah'ım böyle acı bir daha" diyerek depremzedeleri unutmadı.