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Ramazan boyunca 750 kişiye iftar yemeği

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07 Mayıs 2019 Salı 18:41
Ramazan boyunca 750 kişiye iftar yemeği

Sivas’ın Gürün Belediyesi Ramazan ayı boyunca 750 sıcak yemek ikram edecek


Sivas’ın Gürün ilçesinde Gürün Belediyesi tarafından Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 750 kişiye her gün 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılacak. Dar gelirli vatandaşlara Ramazan ayında da yardım eli uzatarak bir nebze olsun onların mutlu olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ”Belediyemiz öncülüğünde yürütülen, ilçe esnaflarımız, hayırsever vatandaşlarımız ve mahalle muhtarlarımızla birlikte her gün 750 vatandaşımıza iftar yemeği ulaştırıyoruz. Rahmet, yardımlaşma ve muhabbet ayı olan bu günlerde yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzünü güldüren ilçe esnaflarımıza, Gürün dışında ikamet ederken iftar yemeklerine maddi katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza, işin emek kısmını üstlenerek yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıran mahalle muhtarlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Ramazan sofralarımız paylaştıkça güzeldir. Bu etkinlikte emeği olan, bu hayra katkı sunan tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.“şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 18:41
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