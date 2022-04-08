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Oruç Ramazan bereketiyle geldi
Oruç

Ramazan bereketiyle geldi

Ramazan ayı, gıda sektörü adına verimli geçiyor. Sektör temsilcileri, tüketicinin et ve bakliyat talebine yetişmek için ellerinden geleni yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 15:14:00 - 2022-04-08 15:15:11
Ramazan bereketiyle geldi

BUĞRA KARDAN

Ramazan ayında gıda ticaretinde ivme görülüyor. Kutsal ayda et, un, yağ, ekmek, pide, sebze, meyve, bakliyat, tatlı ve şekerleme alım satımı pik yapıyor.
Tüketici gıda gereksinimini karşılamak için ya pazarlara, çarşılara ve marketlere akın ediyor ya da e-ticaret platformlarının kapılarını çalıyor.

Talep yoğun

Ramazan ayında en çok tercih edilen ürünler ise şöyle:

Vatandaşlar, ekmek ve pide almak için yarışıyor. Bu yarış, fırıncıların gelirlerine gelir eklemelerine imkân tanıyor.

Şu anda kasaplarda ve marketlerin et reyonlarında kuyruklar oluşuyor. En çok rağbet gören ürünler dana but, bonfile, biftek, antrikot ve köfte.

Bakliyat türleri yok satıyor. Perakende gruplarına ve e-ticaret devlerine pirinç, bulgur, mercimek, nohut ile fasulye siparişi yağıyor.

Sebze ve meyve almak için rekabet eden edene. Ramazan’da domates, salatalık, biber, marul, maydanoz; elma, portakal, mandalina ve muz hızla tükeniyor.

Ağızlar tatlanıyor

Vatandaşlar, şöbiyet, fıstıklı baklava, fındıklı dolma, cevizli kadayıf, şekerpare ve güllaç için tatlıcılara; helva, bal ile reçel için marketlere hücum ediyor.

Çarşılarda ve pazarlarda şekerleme, lokum ile hurma alan alana.

Restoranlara ve lokantalara ilgi yoğun. İftar fiyatları pahalı bulunsa da mekânlar kalabalık.

Giyim firmaları umutlu

Ramazan ayının bahar dönemine denk gelmesi giyim markalarını da mutlu ediyor. Bu markalar, bereketli bir ay geçirme ve en yeni ürünlerin vatandaşlarla buluşturma gayreti içerisinde.

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