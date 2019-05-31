Ramazan Bayramı’nın birinci günü ulaşım ücretsiz

Erzurum’da bir gelenek halini alan “ücretsiz ulaşım”, bu bayramın da yine vazgeçilmezi olacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla bayramın birinci günü belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ve hat minibüslerinin tamamı ücretsiz yolcu taşıyacak. Bayrama özel hizmetler kapsamında mezarlıklara ulaşım da özel bir program dahilinde yürütülecek. Büyükşehir Belediyesi, bayram namazının hemen ardından şehir merkezindeki 45 camiden aşağı ve yukarı mezarlıklara karşılıklı olarak ring seferler düzenleyecek.

ÜCRETSİZ SEFERLER SAAT 08.00’DE BAŞLAYACAK

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bayram ulaşım programı doğrultusunda tüm hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine özen gösterilecek. Bayramın ilk günü ücretsiz seferler 08.00’de başlayacak ve ulaşım araçlarının tamamını kapsayacak. Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüslerinin dışında özel halk otobüsleri ve hat minibüslerinin de dâhil edildiği çalışma sayesinde yoksul ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların bayram ziyaretlerini rahatlıkla yapmaları temin edilecek.

KABİR ZİYARETLERİNE ÖZEL RİNG SEFERLER

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bayrama özel ulaşım hizmetleri mezarlıkları da kapsayacak. Bayram namazının hemen ardından şehir merkezindeki 45 caminin önünde bekletilen otobüsler, dileyen herkesin mezarlıklara ulaşımını mümkün hale getirecek. Aşağı ve yukarı mezarlıklara cami önlerinden taşıma yapılacağı gibi, mezarlıklardan da şehir merkezine 08.00-12.00 saatleri arasında ring seferler düzenlenecek. Mezarlıklara ulaşım hizmetleri için programa dahil edilen camiler şunlar: “Ulu Camii, Yıldızkent Tokiler Camii, Şükrüpaşa Camii, Lalapaşa Camii, Yıldızkent Selimiye Camii, Şükrüpaşa Tufanç Kardeşler Camii, Narmanlı Camii, Yunusemre Camii, Şükrüpaşa Mustafa Çelik Camii, Solakzade Camii, Muhammet Lütfü Efendi Camii, Palandöken Camii, Mehmet Zahit Kotku Camii, Sanayi Siteler Camii, Hazreti Osman Camii, Gürcükapı Camii, Sanayi Keresteciler Camii, Halit Paşa Camii, Gez Camii, Sanayi Yıldırım Beyazıt Camii, Hilalkent Camii, Muhittin Arabi Camii, Sanayi Yeni Camii, Cemaliye Camii, Çırçır Camii, Dadaşkent Merkez Camii, Çamlık Camii, Dere Camii, Dadaşkent Bilali Habeş Camii, Kavak Camii, Köşk Camii, Dadaşkent Vehbi Efendi Camii, Ilıca Merkez Camii, Hacı Ahmet Baba Camii, Dadaşkent Hüseyin Efendi Camii, Ilıca Adalar Camii, Ebu İshak Camii, Dadaşkent Mustafa Bakan Camii, Ilıca Ömer Nasuhi Bilmen Camii, Hacı Salih Efendi Camii, Güneş Camii, Ilıca Çarşı Camii, Millet Camii, Yıldız Camii, Ilıca Fidanlık Camii.” Öte yandan vatandaşların bayram süreciyle ilgili her türlü dilek ve şikâyetleri için Büyükşehir Belediyesi’nin (344 16 25 - 344 16 19 ve 444 16 25) numaralı telefonlarına rahatlıkla ulaşabilecekleri kaydedildi.