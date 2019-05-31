0553 313 94 23

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ulaşım ücretsiz

Erzurum’da bir gelenek halini alan “ücretsiz ulaşım”, bu bayramın da yine vazgeçilmezi olacak.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:00
Ramazan Bayramı’nın birinci günü ulaşım ücretsiz

Erzurum’da bir gelenek halini alan “ücretsiz ulaşım”, bu bayramın da yine vazgeçilmezi olacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla bayramın birinci günü belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ve hat minibüslerinin tamamı ücretsiz yolcu taşıyacak. Bayrama özel hizmetler kapsamında mezarlıklara ulaşım da özel bir program dahilinde yürütülecek. Büyükşehir Belediyesi, bayram namazının hemen ardından şehir merkezindeki 45 camiden aşağı ve yukarı mezarlıklara karşılıklı olarak ring seferler düzenleyecek.


ÜCRETSİZ SEFERLER SAAT 08.00’DE BAŞLAYACAK


Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bayram ulaşım programı doğrultusunda tüm hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine özen gösterilecek. Bayramın ilk günü ücretsiz seferler 08.00’de başlayacak ve ulaşım araçlarının tamamını kapsayacak. Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüslerinin dışında özel halk otobüsleri ve hat minibüslerinin de dâhil edildiği çalışma sayesinde yoksul ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşların bayram ziyaretlerini rahatlıkla yapmaları temin edilecek.


KABİR ZİYARETLERİNE ÖZEL RİNG SEFERLER


Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin bayrama özel ulaşım hizmetleri mezarlıkları da kapsayacak. Bayram namazının hemen ardından şehir merkezindeki 45 caminin önünde bekletilen otobüsler, dileyen herkesin mezarlıklara ulaşımını mümkün hale getirecek. Aşağı ve yukarı mezarlıklara cami önlerinden taşıma yapılacağı gibi, mezarlıklardan da şehir merkezine 08.00-12.00 saatleri arasında ring seferler düzenlenecek. Mezarlıklara ulaşım hizmetleri için programa dahil edilen camiler şunlar: “Ulu Camii, Yıldızkent Tokiler Camii, Şükrüpaşa Camii, Lalapaşa Camii, Yıldızkent Selimiye Camii, Şükrüpaşa Tufanç Kardeşler Camii, Narmanlı Camii, Yunusemre Camii, Şükrüpaşa Mustafa Çelik Camii, Solakzade Camii, Muhammet Lütfü Efendi Camii, Palandöken Camii, Mehmet Zahit Kotku Camii, Sanayi Siteler Camii, Hazreti Osman Camii, Gürcükapı Camii, Sanayi Keresteciler Camii, Halit Paşa Camii, Gez Camii, Sanayi Yıldırım Beyazıt Camii, Hilalkent Camii, Muhittin Arabi Camii, Sanayi Yeni Camii, Cemaliye Camii, Çırçır Camii, Dadaşkent Merkez Camii, Çamlık Camii, Dere Camii, Dadaşkent Bilali Habeş Camii, Kavak Camii, Köşk Camii, Dadaşkent Vehbi Efendi Camii, Ilıca Merkez Camii, Hacı Ahmet Baba Camii, Dadaşkent Hüseyin Efendi Camii, Ilıca Adalar Camii, Ebu İshak Camii, Dadaşkent Mustafa Bakan Camii, Ilıca Ömer Nasuhi Bilmen Camii, Hacı Salih Efendi Camii, Güneş Camii, Ilıca Çarşı Camii, Millet Camii, Yıldız Camii, Ilıca Fidanlık Camii.” Öte yandan vatandaşların bayram süreciyle ilgili her türlü dilek ve şikâyetleri için Büyükşehir Belediyesi’nin (344 16 25 - 344 16 19 ve 444 16 25) numaralı telefonlarına rahatlıkla ulaşabilecekleri kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
    1. Öğrenciler huzurevi sakinlerini..
    2. İstanbul Havalimanı ilk Ramazan..
    3. İlk Türk Atom Mühendisi Millet..
    4. TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir..
    5. “Uluslararası Yılın En İyi Motoru”..
    6. Hindistan'ın "önce komşuluk"..
    7. 27 bin 500 öğrenciye sigaranın..
    8. Başkan Aslan’dan Kadir Gecesi mesajı
    9. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    10. Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
    11. Darp ettiği kadını otomobilden attı
    12. Karalar: "Belediyeyi kaostan çıkarıp,..
    13. MTSO’dan yetimlere iftar verildi
    14. Başkan Kazgan’ın Kadir Gecesi mesajı
    15. KATSO’nun geleneksel iftarına büyük..
    16. Başkan Demir’in Kadir Gecesi mesajı
    17. “Bilginin İslamileştirilmesi”..
    18. İTO Başkanı Şekib Avdagiç büyüme..
    19. Zerzevan Kalesi onlarca karede..
    20. Düzce’de lüks otomobile çarpan motorun..
    21. Süphan Gençlik Merkezi liderlerinden..
    22. Sokak ve cephe sağlıklaştırmaya devam
    23. 11 milyar litre suyu kirlenmekten..
    24. Hayata 4 gün tutunabildi
    25. Dağ Mahallesi’nde kentsel dönüşüm..
    26. Atakan Ergin, Türkiye Şampiyonu
    27. Tatil için hala plan yapmayanlara..
    28. Polis ve savcı tepkiye göre..
    29. Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı..
    30. Giresun'da teslim olan PKK'lı terörist..
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı