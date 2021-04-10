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Oruç Ramazan Bayramı'nda şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı?
Oruç

Ramazan Bayramı'nda şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı?

2021 Ramazan Bayramı’nda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 55 bini görmesi ile koronavirüs tedbirlerinin artırılıp artırılmayacağı merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda şehirlerarası seyahat yasağı gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 20:07:00 -
Ramazan Bayramı'nda şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı?

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşla Ramazan Bayramı'nda seyahat kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyor. Günlük vaka sayısının 55 bini görmesi ile Ramazan Bayramı'nda seyahat gelecek mi? sorusu merak kazandı. İşte konuya dair son gelişmeler...

Ramazan Bayramı'nda şehirlerarası seyahat yasağı olacak mı?

Sabah'ın haberine göre, Prof. Dr. Deniz Çalışkan, artan vaka sayısına ilişkin uyarılarda bulunup şunları söyledi:

"Vaka sayılarını düşürmek için şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirilebilir. Sokağa çıkma yasağının süreleri değiştirilebilir.

Kademeli mesaiye geçiş, toplu taşımada oturma düzeninde seyreltilmeye geçilmesi, iftar sofralarının kalabalıktan uzak yapılması, aile ziyaretlerinin askıya alınması vaka sayılarını belirgin ölçüde düşürebilir.

Yakın bir sürede yüksek risk grubunda bulunan hastalarımızın tamamı ikinci dozdan sonra yüksek antikora sahip olacak. Tedbirler ve haziranda yaygın aşılamayla yaz aylarına daha rahat şekilde girebilir, kontrollü sosyal yaşama geçebiliriz.

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