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Ramazan Bayramı’nda kesintisiz enerji için BEDAŞ sahada

BEDAŞ, Ramazan Bayramı öncesinde kesintisiz enerji için tedbirlerini aldı- BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit:- "Türkiye’nin, dünyanın gözbebeği İstanbul’da hizmet veren bir şirket olarak sadece bu özel dönemlerde değil her an ekiplerimiz görev başında"- "Hava sıcaklığına paralel olarak en yüksek elektrik tüketimi temmuz-ağustos aylarında yaşandığı için bu döneme yönelik olarak da her yıl olduğu gibi bu yıl da önlem aldık. Aşırı yüklenme kaynaklı arıza oluşmasını önlemek için yaz aylarında tüketimi artan bölgelerdeki trafoları daha yüksek güçlü trafolar ile değiştirdik"

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:19
Ramazan Bayramı’nda kesintisiz enerji için BEDAŞ sahada

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Ramazan Bayramı öncesinde kesintisiz enerji için tedbirlerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Avrupa yakasında 5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, Ramazan Bayramı tatilinde kesintisiz enerji için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle 31 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasında saha lokasyonlarında ve genel müdürlük binasında direktör, müdür, mühendis, uzman düzeyinde nöbetçi personel bulunduracak olan BEDAŞ, bayram boyunca TEDAŞ ile organize bir çalışma sürdürecek.1-9 Haziran'da yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal eden şirket, bayram boyunca takviye ekiplerle saha personelini destekleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, kesinti sayısı ve süresini minimum seviyelere indirmek adına yatırım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, Ramazan Bayramı’nın yanı sıra yaz aylarına yönelik de özel çalışma yaptıklarını aktardı.

Yiğit, şunları kaydetti:

“Öncelikle Ramazan Bayramı’nın tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye’nin, dünyanın gözbebeği İstanbul’da hizmet veren bir şirket olarak sadece bu özel dönemlerde değil her an ekiplerimiz görev başında. Hava sıcaklığına paralel olarak en yüksek elektrik tüketimi temmuz-ağustos aylarında yaşandığı için bu döneme yönelik olarak da her yıl olduğu gibi bu yıl da önlem aldık. Aşırı yüklenme kaynaklı arıza oluşmasını önlemek için yaz aylarında tüketimi artan bölgelerdeki trafoları daha yüksek güçlü trafolar ile değiştirdik.”

Yaz aylarında kuş çarpmaları nedeniyle özellikle havai hatların olduğu bölgelerde kesintiler yaşanmaması için de çalışma yapan BEDAŞ, bu kesintilerin önüne geçmek ve kuşların zarar görmesini engellemek adına havai hatların yoğun olduğu bölgelerdeki direklere kuş konmaz ve izole kuş koruma ekipleri takıyor.


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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:19
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