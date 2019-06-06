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Ramazan bayramında Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ne ziyaretçi akını

Sinop’ta bulunan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Ramazan Bayramı’nda kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

06 Haziran 2019 Perşembe 15:24
Ramazan bayramında Erfelek Tatlıca Şelaleleri’ne ziyaretçi akını

Sinop’ta bulunan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Ramazan Bayramı’nda kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.


Sinop’un Erfelek İlçesi Tatlıca Köyü mevkiinde bulunan tabiat parkı içinde yer alan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan alanı özellikle Ramazan ayında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Erfelek Tatlıca Şelaleleri’nin Ramazan Bayramında ilçenin turizmine önemli bir katkı sağladığını belirterek, "Özellikle bayram tatilleri ve yaz döneminde Şelalelerimize yoğun ilgi var. İlçemiz tam bir doğa harikası. Buranın temizliği olsun güvenliği olsun bizi bir an bile mahcup etmedi. Gerçekten harika bir ortam. Harika bir yer. Şelaleler muhteşem doğal güzellikleri ile bölgeye turist çekiyor"dedi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:24
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