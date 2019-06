Ramazan Bayramı’nda alınan trafik tedbirleri işe yaradı

İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 olumlu trafik kazasında 86 can kaybı yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı olarak, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yasanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 31 Mayıs 2019-10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 gün sureyle Bakanımız Süleyman Soylu, Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımız ile bayram suresince trafiğin yoğunlaşacağı merkezler basta olmak üzere tüm ülke genelinde güzergahlarda yaklaşık 185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak için merkezden/illerden görevlendirdiğimiz 760 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirdiğimiz 66 polis baş müfettişi/jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındı" denildi.

Açıklamada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aileleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak ’Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ ve ’Dikkat Sizden Karne Bizden’ kampanyaları ile farkındalık yaratılmaya çalışıldı" ifadesi kullanıldı.

73 ölümlü trafik kazasında 86 can kaybı yaşandı

Açıklamaya göre, 1 Haziran ile 9 Haziran tarihleri arasındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 73 olumlu trafik kazasında 86 can kaybı yaşandı. Son on yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen, aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 51,5 azalarak 10 düzeyine indi. 2018 yılı ile mukayesesinde ise yüzde 48,3 oranında azalma sağlandı.

18 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece 1 olumlu trafik kazası yaşandı

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece yayaya çarpma şeklinde 1 ölümlü trafik kazası gerçekleşti. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde olumlu trafik kazası meydana gelmedi. Ramazan Bayramı’nda meydana gelen olumlu trafik kazaları analiz edildiğinde; kazaların yüzde 27,4’u yerleşim yeri içinde (20), yüzde 72,6’sı yerleşim yeri dışında (53), ölümlerin yüzde 26,7’si yerleşim yeri içinde (23), yüzde 73,3’u yerleşim yeri dışında (63) yaşandı. 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen kazaların yüzde 91,8’i acık (67), yüzde 5,5’i yağmurlu (4), yüzde 2,7’si bulutlu (2) havada, ölümlerin yüzde 91,9’u açık (79), yüzde 4,7’si yağmurlu (4), yüzde 3,5’i bulutlu (3) havada yaşandı. Kazaların yüzde 94,5’i kuru (69), yüzde 5,5’i ıslak/nemli (4) yolda, ölümlerin yüzde 95,3’u kuru (82), yüzde 4,7’si ıslak/nemli (4) yolda meydana geldi. Ramazan Bayramı tatilinde kazaların yüzde 65,8’i gündüz (48), yüzde 30,1’i gece (22), yüzde 4,1’i alacakaranlıkta (3), ölümlerin yüzde 67,4’u gündüz (58), yüzde 27,9’u gece (24), yüzde 4,7’si alacakaranlıkta (4) oldu. Kazaların oluş türlerine bakıldığında ise yüzde 41,1’i yoldan çıkma (30), yüzde 13,7’si devrilme, savrulma, takla (10), yüzde 12,3’u karşılıklı çarpışma (9), yüzde 12,3’u yayaya çarpma (9), yüzde 9,6’sı yandan çarpma (7), yüzde 8,2’si arkadan çarpma (6), yüzde 1,4’u engel/cisim ile çarpışma (1), yüzde 1,4’u duran araca çarpma (1) neticesinde yaşanırken,ölümlerin yüzde 36’sı yoldan çıkma (31), yüzde 15,1’i devrilme, savrulma, takla (13), yüzde 11,6’sı karşılıklı çarpışma (10), yüzde 11,6’sı yayaya çarpma (10), yüzde 11,6’sı yandan çarpma (10), yüzde 11,6’sı arkadan çarpma (10), yüzde 1,2’si engel/cisim ile çarpışma (1), yüzde 1,2’si duran araca çarpma (1) neticesinde, meydana geldi. Bayram tatili süresince yaşanan kazaların büyük çoğunluğunun tek araçlı yoldan çıkma/devrilme/savrulma/takla (yüzde 54,8), şerit ihlali nedeniyle karşılıklı çarpışma (yüzde 12,3) ve yayaya çarpma (yüzde 12,3) seklinde meydana geldi."

Açıklamada son kısmında ise "’Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ bilinciyle, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yukarıda belirtilen uyarıların özellikle bayramlarda ve diğer zamanlarda da dikkate alınmasını kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica eder, tüm vatandaşlarımıza ’kazasız’ yolculuklar dileriz" denildi.