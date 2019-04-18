0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında bütün çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi

18 Nisan 2019 Perşembe 22:57
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.

Ramazan Bayramı tatilinin 3 Haziran Pazartesi 13.00'te başlayıp, 6 Haziran Perşembe günü sona ereceği hatırlatılan idari izin yazısında, şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 22:57
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  3. Ramazan Bayramı tatili

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, Euroleague’de sahasında 18 maç sonra yenildi
    1. Fenerbahçe, Euroleague’de sahasında 18..
    2. Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4..
    3. Kalkan’da turizm sektör toplantısı
    4. Kalkan’da turizm haftası kutlaması
    5. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası
    6. Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
    7. Mazbatayı alan İmamoğlu'na HDP'den..
    8. ISF Dünya Okul Sporları Basketbol..
    9. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    10. Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!..
    12. Öykü Arin’e annesinden ilik nakli
    13. İslami Cihad'dan Ortak Arap Cephesi..
    14. THY Euroleague:Fenerbahçe Beko: 80 -..
    15. 30. Ankara Uluslararası Film Festivali..
    16. Bursa'da can pazarı! Mağarada mahsur..
    17. Trump'ı korkutan haber: Bittim, bu..
    18. Bursa’da mağarada mahsur kalan 7..
    19. Athena, Tekirdağ'da konser verdi
    20. Doluya hazırlık yapan Teksaslılar..
    21. Mısır’da tren raydan çıktı: en az 25..
    22. Güney Koreli öğrencilerden Çeşme’de..
    23. Kamu görevlileri için bayram tatili..
    24. Fethiye’de uyuşturucu operasyonu; 2..
    25. Eşiyle tartışıp evi yaktı! İtfaiye..
    26. Paris'te sarı yeleklilere eylem yasağı
    27. İtfaiyeden kedi ve yavrularına şefkat..
    28. UMH Başsavcısı'ndan Hafter ve..
    29. Mueller’in raporunda Trump’ın dikkat..
    30. Mağarada 7 definecinin mahsur kalması..
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında flaş iddia! Yeni parti için tarih verdi
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında flaş iddia! Yeni parti için tarih verdi
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz