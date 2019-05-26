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Ramazan Bayramı öncesi indirim çadırlarına yoğun ilgi

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar indirim çadırlarına yoğun ilgi gösteriyor.

26 Mayıs 2019 Pazar 16:40
Ramazan Bayramı öncesi indirim çadırlarına yoğun ilgi

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar indirim çadırlarına yoğun ilgi gösteriyor.


Eski Kartal stadında ve Ataşehir Aksekili Mehmet Uslu Camii’nin hemen yanı başında kurulan indirim çadırına vatandaşlar akın etti. Kartal indirim çadırı yöneticisi Sabri Eser yaptığı açıklamada, “Bayramlık için hem kıyafet hem de yöresel ürünler var, gelsinler yüzde 70’e varan indirimimiz var. Diğer mağazalara göre çok daha uygun fiyatlar mevcut. Kahvaltılıktan bayrama pantolon, gömlek, ayakkabı, mont her türlü ürünlerde yüzde 70 indirimimiz mevcut. Amacımız vatandaşlara ucuz uygun fiyatlarla mübarek Ramazan ayında vatandaşların hem duasını almak hem de memnun etmek" dedi.


İndirim çadırına yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan Sevtap ve Hakan Kepoğlu ailesi ise, "Bu kadar uygun fiyatları görünce inanamadık üç kişilik aileyiz 280 TL’ye bayramlık alışverişimizi tamamladık” dedi.Tülin Yıldırım adlı vatandaş da, “Gözlerime inanamadım. Ayakkabı, tişört,yazlık ceket ve penye aldım. 240 TL para ödedim son derece uygun fiyatlar var. Alışveriş yapmak isteyenlere tavsiyem gelsinler görsünler derim” dedi.


Ataşehir’de kurulan indirim çadırı yöneticisi Göksel Tanrıverdi ise şunları söyledi:


“20 TL gömlek, 40 TL spor ayakkabı, 30 TL pantolon, 15 TL tişört, 100 TL takım elbiseler var. Bayramlık alışveriş yapmak için bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 16:40
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