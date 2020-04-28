Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?
Türkiye koronavirüs salgını gündemiyle birlikte Ramazan ayına girdi. Vatandaşlar salgın nedeniyle evde kalmaya devam ederken Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağını da merak ediyor. Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, bu yıl Ramazan Bayramı hangi günlere denk gelecek? Detaylar haberimizde...
Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı başladı.
Büyük heyecanla yurdun dört bir yanında yaşanan Ramazan ayı, akıllara bayramın ne zaman idrak edileceğini getiriyor. Milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramını kutlamak için sabırsızlanıyor. Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 tarihleri hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı , İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.
2020 Ramazan bayramı ne zaman?
23 Mayıs 2020 Cumartesi Arefe
24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün