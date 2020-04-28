Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı başladı.

Büyük heyecanla yurdun dört bir yanında yaşanan Ramazan ayı, akıllara bayramın ne zaman idrak edileceğini getiriyor. Milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramını kutlamak için sabırsızlanıyor. Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 tarihleri hangi günlere denk geliyor?

Ramazan Bayramı , İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.

2020 Ramazan bayramı ne zaman?

23 Mayıs 2020 Cumartesi Arefe

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün