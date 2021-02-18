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Oruç Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Ramazan ilk orucu ne zaman?
Oruç

Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Ramazan ilk orucu ne zaman?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayına, geçtiğimiz 13 Şubat cumartesi günü girmiştik. Recep ayına girmemiz ile tüm İslam dünyasında ramazan ayına kavuşma heyecanı meydana geldi. Peki, ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak ve Ramazan Bayramı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 14:49:00 -
Ramazan Bayramı ne zaman 2021? Ramazan ilk orucu ne zaman?

İslam dünyasının kullandığı hicri takvime göre her yıl ramazan ayında oruç tutulur. Müslümanlar her yıl ramazan ayını heyecanla bekler. Ülkemizde din işlerinden sorumlu Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl ramazan orucunun ne zaman tutulacağını ve Ramazan Bayramının hangi günlerde olacağını kamuoyuyla paylaştı. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 İlk teravih ne zaman?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan ramazan ayında oruç tutmak isteyen Müslümanlar,  12 Nisan ilk teravih namazını kılabilecek.

2021 İlk sahur ne zaman?

Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak olan İslam alemi, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu açacak. Yılın son oruç tarihi ise 12 Mayıs Cumartesi olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bildirildi.

2021 Ramazan ayı arife günü ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığının, yayınladığı takvimde ayrıca ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 12 Mayıs Çarşamba (arife günü) akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından 13 Mayıs günü Ramazan Bayramına girilecek.

 

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