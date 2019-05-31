Ramazan Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yayımladığı bayram mesajında "Toplumumuzun en köklü geleneklerinden olan bayramlar, geçmişimizle bugünümüz arasında, nesilleri birbirine yaklaştıran en büyük bağlarımızdan biridir” ifadelerini kullandı.

Rektör Güner Dağlı, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği bayramların, farklı yaşlarda farklı anlamlarla kutlandığını belirtti. Dağlı, her yaşta bayram heyecanının yaşandığına vurgu yaparak, “Yaşımız, konumumuz ne olursa olsun, hepimizin içindeki bayram heyecanı hep yaşamalı. Bu heyecanın yaşaması için de mutlaka yeni nesle geleneklerimizi aktararak, devamlılığını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Tüm İslam aleminin bayramını da kutlayan Dağlı’nın mesajında, "Çocukluğumuzda coşkuyla beklediğimiz bayramları, ilerleyen dönemlerde farklı heyecanlarla kutlayalım. Çocukluğumuzun bayram ödülü olan tatlıların, şekerlerin, çikolataların, bugün aynı coşkuyu yaşamamıza engel olacak sebepler olarak karşımıza çıkmasına izin vermeyelim. Ailelerin birlikte olmaktan keyif aldığı, coşkunun katlanarak arttığı, maddi, manevi paylaşımların olduğu huzurlu, sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim" ifadeleri de yer aldı.