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Ramazan Bayramı kutlanıyor

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vatandaşlar camileri doldurdu

04 Haziran 2019 Salı 08:37
Ramazan Bayramı kutlanıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen halk camilerde yoğunluk oluşturdu.

Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde yer bulamayan çok sayıda vatandaş, namazını avluda kıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, herkesin birbiriyle kardeşçe bir bayram geçirmesini dileyerek, İslam aleminde süren sıkıntıların sona ermesini temenni etti.

Duanın ardından cami avlusunda bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra yakınlarının kabirlerine ziyarette bulunarak, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Bayram dolayısıyla kent merkezindeki çok sayıda camide de yoğunluk yaşandı.

Siverek ilçesinde de vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bayram namazı için camilere akın etti.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nde kılınan namazda ise yer bulmayan çok sayıda kişi bahçede namaz kıldı.

Namazın ardından vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dualar etti.

- Malatya

Malatya'nın kent merkezinde ilçelerdeki camilerde halk Ramazan Bayramı namazı için camileri doldurdu.

Darende ilçesinde Somuncu Baba Camisi'ni dolduranlar bayram namazını kılarak dua etti.

Somuncu Baba Külliyesi’nde binlerce kişinin katıldığı namaz sonrasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Sabah erken saatlerden itibaren Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli ve çağımız mutasavvıflarından Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Bayram namazında okunan hutbede, bayramlaşmanın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapılırken terör operasyonları sırasında şehit olan asker ve polisler için dua edildi.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler, cami imam hatipleri tarafından okunan tekbirler ve salavatı şerifler eşliğinde Sakal-ı Şerifi ziyaret etti.

- Kahramanmaraş

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Türkiye'nin dördüncü büyüğü Abdulhamithan Camisi'ne akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Abdulhamithan Camisi ile kent merkezindeki camileri doldurdu.

Abdulhamithan Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

- Gaziantep

Gaziantep'te camileri dolduran her yaştan kişi, bayram namazı için birlikte saf tuttu.

Camilere sığmayan cemaat ise avluya konulan hasırların üzerinde namazını eda etti.

İl Müftüsü Ahmet Çelik, Ulu Cami'de namaz öncesi verdiği vaazında bayram namazının önemini anlatarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Topçuoğlu Camisi'nde kıldığı bayram namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

- Suriyelilerin bayram namazı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 6 bin kişinin bulunduğu konteyner kentte bayram heyecanı yaşandı.

Nizip ilçesindeki konteyner kentte sabah kılınan bayram namazında Suriyelileri yalnız bırakmayan Nizip İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, kılınan namaz sonrasında Suriyelilerle tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma programının ardından bir süre Suriyelilerle sohbet eden Kaymakam Şahin, kendisine ikram edilen kahveyi içerek sorunları dinledi.

Suriyeliler ise bayram namazını kendileriyle kılan Kaymakam Şahin'e teşekkür ettiler.

Tek isteğinin bir bayram sabahına kendi ülkelerinde uyanmak olduğunu ifade eden Suriyeli Ahmet Salih, "Bugün bir kez daha bir bayramı ülkemizden uzak yaşamanın hüznünü yaşıyoruz. Temennim en kısa zamanda ülkemize dönmek ve orada ailem ve akrabalarımla birlikte bayramı eda etmektir." dedi.


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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 08:37
  1. Bayram Namazı
  2. Camiler
  3. dua
  4. Gaziantep
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Ramazan Bayramı
  8. Şanlıurfa

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