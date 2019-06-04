0553 313 94 23

Ramazan Bayramı kutlanıyor

Tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

04 Haziran 2019 Salı 08:18
Ramazan Bayramı kutlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayram namazında vatandaşlar, Ahi Evran- Veli Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camileri doldurdu.

Okunan hutbeyi dinleyen vatandaşlar ve protokol üyeleri kılınan bayram namazının ardından birbiriyle bayramlaştı.

Programa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, protokol üyeleri, siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cami çıkışı simit ve çay ikram edilen programın ardından vatandaşlar, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin vefatından sonra 1482 yılında yaptırılan, cami içindeki türbesine ziyarette bulunarak dua etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 08:18
  1. Ahi Evran-ı Veli Külliyesi
  2. Bayram Namazı
  3. Kırşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Bir birlerini kemerle döverek geleneklerini yaşatıyorlar
    1. (Özel) Bir birlerini kemerle döverek..
    2. Bursalılar bayram namazında camileri..
    3. Ramazan Bayramı coşkusu
    4. (Özel) İstanbul’un fethinde gemileri..
    5. (Özel) Yaşayamaz dedikleri kız gördüğü..
    6. Çelik:"İslam dünyasında büyük acılar..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
    8. Bakan Kurum, hemşehrileriyle bayramlaştı
    9. Erdoğan, askerlere hitap etti
    10. Ramazan Bayramı kutlanıyor
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe..
    12. Konteyner kentte buruk bayram
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı..
    14. Bakan Soylu açıkladı… Öldürülen o..
    15. Uçuruma yuvarlandı korna çalarak..
    16. Batman ve Siirt'te bayram namazı
    17. Hatay’da mezarlıklar doldu taştı
    18. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci’den..
    19. Erzincan’da toplu bayramlaşma
    20. AK Parti’li İrfan Kartal’dan bayram..
    21. Anadolu’nun ilk camisinde bayram namazı
    22. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da
    23. Hatay’da kayalık arazide ot yangını
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını..
    25. Yüksekova’da mezarlık ziyareti
    26. Karamollaoğlu bayram namazını..
    27. Meteoroloji açıkladı dikkat! Bayramda..
    28. Otomobilin çarptığı genç öldü
    29. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
    30. Binali Yıldırım, bayram namazını Mimar..
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...