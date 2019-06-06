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Ramazan Bayramı Havran İlçesi’nde de coşkuyla kutlandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde bayramlaşma programı tarihi Hocazade Konağı bahçesinde yapıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 08:25
Ramazan Bayramı Havran İlçesi’nde de coşkuyla kutlandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde bayramlaşma programı tarihi Hocazade Konağı bahçesinde yapıldı.


Bayramlaşma programına Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy günün önemini belirten konuşmalarda bulunarak katılımcıların bayramını tebrik ettiler. Protokol üyeleri Hocazade Konağı bahçesindeki bayramlaşma sonrası emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, Şerife ve Ali Soylu Huzurevi, şehit ve gazi yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettiler.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 08:25
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