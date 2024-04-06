Ramazan Bayramı geldi: Nerede o eski bayramlar?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Osmanlı imparatorluğu döneminde Ramazan ayı hem manevi olarak en üst düzeyde yaşanırdı. Ayrıca maddi olarak ciddi bir hazırlık yapılırdı. Osmanlı Devleti’nde Ramazan ayı gündüzleri oruç ve ibadetlerle; teravihten sonra ise kültürel faaliyetlerle geçirirlerdi. Asıl kutlamalar ise Bayram’da başlardı. Osmanlı İmparatorluğu’nda bayram bir başka güzeldi.

Osmanlı döneminde bayramın belirlenmesi, Ramazan’ın başlaması gibi hilalin görünmesiyle tespit ediliyordu. Hilalin göründüğü halka bildirilince bayram hazırlıkları başlıyordu. Hilal’in görünmesi ile birlikte devlet çalışanlarına ikramiye dağıtılırdı. Ayrıca halka camilerde iftariyelik ve hediyeler verilirdi.

Bayramdan evvel tıpkı Ramazan ayı öncesindeki gibi herkesi tatlı bir telaş sarar, bayram için hazırlıklara başlanırdı. Evler, bahçeler temizlenir, alışverişe gidilir. Özellikle Kapalıçarşı bayram alışverişine gelenlerle en yoğun anlarını yaşardı. Hanımlar kendileri için özel elbiseler sipariş eder, çocuklar baştan aşağı giydirilir, evin beyleri ise Galata veya Beyoğlu’na gider, fes diktirirlerdi.

Bayramda gelecek konukların ikramlıkları tedarik edilir, şekerci dükkanlarında kalabalık olurdu. Komşularla bir araya gelinir, misafirlere ikram edilecek bayram tatlıları hazırlanır, kat kat baklavalar açılır ve bayram sabahına hazır edilirdi.

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Arefe Günü Osmalı’nın kalbi Topkapı Sarayı’nda “Arife Divanı” adı verilen bayramlaşma töreni gerçekleşirdi. Tören Arefe günü ikindi namazının ardından Fatiha Sûresinin tilavetiyle başlardı. Arz Odasının önünde Taht-ı Hümayun kurulur, törene katılacak olanlar Taht-ı Hümayunun sağında ve solunda buluşurlardı.

Osmanlı devleti’nde bayram, Padişah’ın bayram namazı için camiye gelmesi ile başlardı. Namaz sonrasında Topkapı Sarayı’na dönen padişah önce validesinin elini öperdi ardından diğer aile efradıyla bayramlaşırdı. Padişah, bayram tebriğinin ardından işlemeli keselerle çocuklara para saçılır ve çocuklar sevindirilirdi.

ZİMEM (VERESİYE) DEFTERİ GELENEĞİ

Osmanlı döneminde durumu iyi olan zenginler, hiç gitmedikleri bölgelerdeki bakkal, manav gibi dükkânlara girer, onlardan Zimem defterini, yani veresiye defterini çıkarmalarını isterdi. Baştan, sondan ve ortadan rastgele sayfaların yekununu yaptırıp tüm borçları ödeyerek giderdi. Borcu ödenen, borcunu ödeyenin kim olduğunu; borcu sildiren de kimi borçtan kurtardığını asla bilmezdi.

“ARİFE ÇİÇEĞİ” GELENEĞİ

Osmanlı’da bayramlarda en çok sevinen ise çocuklardı. Osmanlı'dan gelen “Arife Çiçeği” kavramı, bayramdan birkaç gün önce yapılan alışverişin ardından çocukların sabırsızlanarak giysilerini bayramdan bir gün önce, yani Arife günü, giyerek dolaşması olarak bilinirdi.

Osmanlı Devleti’nde medreselerde yaz tatilleri Üç Aylar'da verilir ve cerre çıkılırdı. Bu tatillerde seçilmiş medrese öğrencileri hem kendi bilgilerini tazelemek hem de dinsel konularda halkı aydınlatmak için İmparatorluğun farklı kesimlerine gönderilirlerdi.