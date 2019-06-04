Ramazan Bayramı coşkusu

BURSA (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Yalova ve Kütahya'da halk, camilere akın etti.

Bayram namazında vatandaşlar, Ulu Cami, Emir Sultan Camisi, Murat Hüdavendigar ve Yeşil Cami gibi tarihi camiler başta olmak üzere kentteki diğer camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Kentteki birçok camide vatandaşlara gül suyu, şeker ve lokum ikram edildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de Reşadiye Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

- Çanakkale

Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Anafartalar camilerine gelen çok sayıda vatandaş namaz kılıp birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.



Bayram namazlarını kılanlara çıkışta şeker ve çikolata ikram edildi.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

- Kütahya

Kütahya'da da bayram namazı nedeniyle çok sayıda kişi tarihi camilerinden Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Burada vaaz dinleyip dua eden ve bayram namazını kılan vatandaşlar daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.



Kütahya Valisi Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam alemi ile Kütahyalıların bayramını tebrik ettiğini söyledi.

Bayramların birlik ve beraberliği temsil ettiğini belirten Toraman, "Ramazan ayı sonrasında bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşıp bayramlaştık. Halkımızın huzur içerisinde, kazasız belasız bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Belediyesince simit ve çay ikram edildi.

Protokol üyeleri daha sonra huzur evini ziyaret etti.

- Yalova

Ramazan Bayramı dolayısıyla Yalova'da halk, camilere akın etti.

Yalova'da Merkez Camisi başta olmak üzere kentteki camiler doldu, taştı.

Cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra okunan hutbe ve duanın ardından birbiriyle bayramlaştı.

- Bilecik



Bilecik'te Şerif Paşa Camisi'nde namaz kılınmasının ardından bayram hutbesi okundu. Namaz sonrası vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Balıkesir



Balıkesir'de tarihi Zağnos Paşa ve Eski (Yıldırım) camisine çocuklarıyla bayram namazı için gelenler, vaaz dinledi ve dua etti.



Kılınan namazın ardından bayramlaşan vatandaşlara cami çıkışı gül suyu, şeker ve lokum ikram edildi.