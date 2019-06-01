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Ramazan ayının son günlerinde vatandaşlar inanç turlarına akın etti

Ramazan ayının son günlerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:50
Ramazan ayının son günlerinde vatandaşlar inanç turlarına akın etti

Ramazan ayının son günlerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen inanç turlarına çok sayıda vatandaş katılırken, turda Hırka-i Şerif Cami, Eyüp Sultan Türbesi ve Camii ve Hz.Yuşa Türbesi ziyaret edildi.


Kartal Belediyesinin, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ücretsiz inanç turları devam ediyor. İstanbul’un önemli inanç merkezlerine düzenlenen cami ve türbe gezileri için düzenlenen etkinliğe Kartallı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Ramazan Ayı etkinlikleri kapsamında yapılan ücretsiz cami ve türbe gezilerine çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği tur kapsamında mahalle sakinleri, bağlı bulundukları mahalle muhtarlığının önünden, Kartal Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla alındı.


Kartal’dan başlayan turun ilk durağı, Anadolu Kavağı’nda bulunan Hz. Yuşa Türbesi oldu Burada Hz. Yuşa’nın Türbesi’ni ziyaret ederek dua eden vatandaşların , daha sonra ziyaret ettikleri yer Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif Camii oldu. ArdındanEyüp’te bulunan Eyüp Sultan Türbesi ve Camisi’ni ziyaret edildi. Eyüp Sultan’da bulunan külliye, imarethane ile önemli din ve devlet büyüklerinin mezarlarını ziyaret eden vatandaşlara, ziyaret edilen mekânlara ilişkin bilgiler veren tur rehberi de eşlik etti.


Rehberler eşliğinde gezilen kutsal mekânların özelliklerinin ve hikâyelerinin de anlattığı inanç turlarında vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı. İstanbul’un önemli ibadet merkezlerini ziyaret etme olanağı bulduklarını belirten vatandaşlar, mutluluklarını ifade etti. Ramazan Ayı’nın manevi atmosferi içinde yapılan bu geziye katılmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydeden vatandaşlar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti. Ramazan boyunca düzenlenecek inanç turları kapsamında Kartal’ın diğer mahallelerinde oturan vatandaşlar için de Kartal Belediyesi turlar düzenlenmeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:50
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