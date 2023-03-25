  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kopya alışveriş sitelerine dikkat! Merakla beklediği detaylar.. Duyurdu!

Ne olduysa bu 18 günde oldu! İşte Kılıçdaroğlu ve PKK...

Mustafa Şentop 60 sayfayla duyurdu! "Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir"

İYİ Parti'nin sinsi tiyatrosu! Biri gaz alıyor diğeri HDP'ye yeşil ışık yakıyor!

A Milli Takım'ın EURO 2024 serüveni başlıyor! İşte Stefan Kuntz'un Ermenistan maçı 11'i

Togg müjdeyi verdi! 12 binden 20 bine çıkarıldı

Abdülhamid'in torunundan Fatih Erbakan'a olay çağrı: Yeniden Refah'taki o isimleri acilen temizlemeli

Kızılcık Şerbeti Ramazan ayında mide bulandırdı

Son fırsatı kaçırmayın! 25 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? İslam Memiş yaz aylarındaki yeni rakamı duyurdu

ZAHA'nın teslimatlarına başlandı! Büyük gurur... Öyle bir özelliği var ki...
Oruç Ramazan ayının özellikleri
Oruç

Ramazan ayının özellikleri

Yeniakit Publisher
2023-03-25 16:36:00 -
Ramazan ayının özellikleri

Ramazân ayında ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasîb olur. Bu aya saygısızlık edenin, günâh işleyenin bütün senesi, günâh işlemekle geçer. Elden geldiği kadar ibâdet etmelidir. Allâhü Teâlâ’nın râzı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, âhireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur’ân-ı Kerîm, Ramazân’da indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazân-ı Şerîf’te, iftârı erken yapmak, sahûru geç yapmak sünnettir.

Resûlullâh (s.a.v.) bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftârı geciktirmeden yapmanın ve sahûru (biraz ihtiyât müddeti bırakarak) geciktirmenin hikmeti, insanın aczini anlaması, yiyip içmeye ve dolayısı ile her şeye muhtâç olduğunu göstermekdir. İbâdet etmek de zâten bu demekdir. Hurma ile iftâr etmek sünnetdir. (İftardan önce “Allâhümme leke sumtü ve bike âmetü ve ‘aleyke tevekkeltü ve ‘alâ rızkıke eftârtü ve li-savmi ğadin neveytü fa’ğfirlî mâ- kaddemtü vemâ- ahhartü.” duâsını okumak, terâvîh kılmak ve hatim okumak sünnettir. İbn Mes’ud (r.a.)’den rivâyetle, Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan ayı yaklaştı. Eğer kullar Ramazan ayında neler olduğunu bilselerdi, onun bir yıl olmasını isterlerdi.”

(İmâm-ı Rabbânî, Mektûbat, 41. Mektup)

SORU: Ramazân-ı Şerîf’te lokanta, çay bahçesi gibi yerleri çalıştırmak ve buralarda çalışmak caiz midir

CEVAP: Ramazân-ı Şerîf, müslümanların en mukaddes ayıdır. Bu ay, her mü’minin hürmet etmesi gereken bir aydır. Hatta bir kimse yolculuk veya kadın aybaşı gibi bir halde olursa, halkın gözü önünde yemek yememesi gerekir. Ramazân-ı Şerîf’te lokanta açıldığı takdirde mazereti olan kimseler yiyebilecekleri gibi mazereti olmayan kimseler de gelip yiyebilecekleri için bu kimselere yemek yedirerek lokanta sahibi ile orada çalışan işçiler günâha girmiş olurlar.

(Halil Günenç, Güncel Meselelere Fetvâlar)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mevlâna Takvimi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23