Ramazan ayının ibadeti İtikâf

Müslümanlar Ramazan ayında birçok ibadeti yerine getirirler. Mesela oruç tutarken aynı zamanda Kuran-ı Kerim okurlar. Ama bu ibadetlerin içinde en çok sevap olanı itikafa girmektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ramazan ayının son günlerinde itikafa girmiştir ve bunu ümmetine tavsiye etmiştir. İşte merak edilen haberin devamı…

İtikaf nedir ve nasıl yapılır?

İtikaf bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyeti ile belirli bir süre durması şeklinde yapılan bir ibadettir. Fıkhi bir terimi olan itikaf, Allah’a yakınlık elde etme amacı ile yapılır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ramazan ayının son 10 gününde mescide kapanarak itikafa girerdi. Kur’an ve sünnetle sabit olan itikaf erkeklere mahsus bir ibadettir. Kadınlar ise evde mescit edindikleri bir yerde itikâfta bulunabilirler. İtikafa giren kişinin uyması gereken kurallar mevcuttur bu kurallar uyulmazsa itikaf bozulur. İtikaf eden kişi yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarını camiden çıkmadan bu alanda sağlamalıdır. Kişi abdest almak, tuvalete gitmek ya da gusletmek gibi ihtiyaçlarını gidermek için camiden dışarıya çıkabilir. Eğer kişinin itikaf ettiği mescitte cuma namazı kılınmıyorsa, kişi cuma namazını kılmak için başka bir camiye gidebilir. Ancak kişi cenaze namazı için bulunduğu mescidi terk edemez.

İtikafın şartları nelerdir?

1- Niyet etmeksizin camide beklemek itikaf yerine geçmez.

2- Beş vakit cemaatle namaz kılanan mescidde itikâfa girilmesi

3- Oruç. Vâcib olan itikâf için şarttır.

4- Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları. Cünüblük oruca mâni olmadığı için taharet, vâcib olan itikâfta bile şart değildir. Onun için itikâfa giren mescid içerisinde ihtilam olursa itikâfı bozulmaz.