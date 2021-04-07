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Dini Bilgiler Ramazan ayının habercisi Mahya
Dini Bilgiler

Ramazan ayının habercisi Mahya

Mahya, Ramazan ayında adını sıkça duyduğumuz bir kavramdır. Genellikle Ramazan ayında camilerin iki minaresinin arasına asılan ışıklarla bezenmiş levhalardır. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle mahyanın ve olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Mahya nedir ve zamandan beridir kullanılmaktadır?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 20:36:00 -
Ramazan ayının habercisi Mahya

Ramazan ayında ve kandil günlerinde camilerin minarelerini süsleyen mahya, genellikle ayet ve hadislerin olduğu yazıları içerir. Bunun dışında pek kullanılmayan mahya, kültürümüzün önemli bir parçası olma özelliğini taşır. İlk mahyanın kullanımı Osmanlı Devletine kadar dayanmaktadır. Ramazan ayının habercisi mahya hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Mahya nedir ve zamandan beridir kullanılmaktadır?

Mahya, Ramazan ayı ve dini günlerde camilerin iki minaresi arasına asılan ışıklı yazılardır. Mahya eskiden yağ kandilleriyle yapılmaktaydı. Ancak elektriğin icadıyla günümüzde ampullerle varlığını sürdürmektedir. Ramazan ayının gelmesiyle beraber camilerin minarelerinde hoş görüntüler bırakan ve üstünde yazılı olan metinlerle insanları bilgilendiren mahya kültürümüzün de önemli bir parçasıdır. Mahyanın ilk ne zaman kullanıldığı bilinmemekle beraber Osmanlı'da ilk olarak Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii'nde kullanıldığı biliniyor. Mahya Osmanlı’da bir çeşit sanat haline gelip tüm camilere kısa süre içinde yayılmaya başlamıştır.

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