Ramazan ayına özel toplu iftar yemeği için Polesan Catering

11 ay boyunca yolunu gözlediğimiz, bereket ve bolluk ayı olarak bilenen Ramazan’a ulaştığımız şu günlerde tatlı bir telaşı yaşıyoruz. Sahurla başlayıp iftar vaktiyle devam eden Ramazanın manevi coşkusu, birlik ve beraberliğin zirve yaptığı yine toplu iftar ve çadırlarda yaşanacak.

Hazır yemek hizmeti sunan Polesan Catering, Ramazan ayına özel olarak hazırlanan ve 30 gün boyunca sağlıklı, besleyici ve lezzetli toplu yemekleriyle kutsal ayın ruhuna en uygun iftar organizasyonları için tüm personeliyle yılın 11 ayında olduğu gibi hizmetinizde olacak.

En ekonomik iftar organizasyonlarına imzasını atan Polesan Catering’de toplu yemekler, diyetisyenlerimiz ve gıda mühendislerimizin kontrolünde hazırlanıp özenle sunumu yapılırken hem bütçenizi düşünür hem de sağlığınızı korur.

Lezzetli ve kaliteli toplu iftar yemeği, catering ve tabldot yemek hizmetinde müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmaya özen gösteren Polesan Catering, İstanbul’un birçok önde gelen kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel şirketlerin, gerek özel organizasyonlarda gerekse de mahalle ve çadır iftar organizasyonlarında çözüm ortağı olarak adından söz ettiriyor.

Bir yemek şirketinden ne arıyorsanız daha fazlasını bulacağınız Polesan Catering’in Ramazan ayına özel olarak hazırladığı toplu iftar yemekleri ve ikramlarıyla tanışmak için bizle irtibata geçin.