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Ramazan ayı boyunca günde 200 öğrenciye iftar verildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Ramazan ayında devam ettirilen iftar yemekleri bu yıl da günde 200 öğrenciye kendini evinde gibi hissettirdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:18
Ramazan ayı boyunca günde 200 öğrenciye iftar verildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından Ramazan ayında devam ettirilen iftar yemekleri bu yıl da günde 200 öğrenciye kendini evinde gibi hissettirdi.


İlçe Müftüsü Hamdi Gevher mübarek Ramazan ayının son günlerine girildiğini ifade ederek tüm inananların bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini bu son 10 gün içinde aramaları gerektiğini söyledi.


Bandırma’da ilk Ramazan ayını geçirdiğini belirten İlçe Müftüsü Hamdi Gevher “Allah’a şükürler olsun ki, hiçbir sıkıntı ve aksaklık olmadan huzur içinde bugünlere geldik. Mübarek Ramazan ayında öğrencilerimizle beraber olmaya çalıştık. Her gün 200 öğrencimize iftar yemekleri verdik. Onlara ailelerinden uzakta olmanın hüznünü yaşatmamaya çalıştık. Diyanet İşlerimizin bu seneki Ramazan ayının ana teması paylaşma oldu. Etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerini bularak onlara sahip çıkarak yardım etmeliyiz. Vatandaşlarımızın bize ulaştırdıkları zekat, fitre ve yardımları Allah’ın izni ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" dedi.


"Kadir Gecemizi dualarla eda ettik"


“Kadir Gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade eden İlçe Müftüsü Hamdi Gevher “ Peygamber Efendimiz Kadir Gecesini Ramazan ayının son 10 günü içinde aramamızı söylemiştir. Genel kabul olarak da Ramazan ayının 27. günü biz Müslümanlar Kadir Gecesi olarak idrak ediyoruz. Ramazan ayının bu son 10 gününde ibadetlerimizi arttırmamız gerekiyor. Bu çerçevede ilçe Müftülüğü olarak camilerimizde özel programlar gerçekleştirdik. Misafir hocalarımızın yanı sıra Bandırmalı hocalarımızla sahur vaktine kadar süren programlar hazırladık. Kuran-ı Kerim Tilaveti, tesbihatlar, sohbetler sahura kadar devam etti. Tüm bu çabamız Kadir Gecesine Ramazan ayının son 10 günü içinde yakalamak ve ona kavuşmak içindir. Mübarek Ramazan ayının sona ermesiyle de Bayrama ulaşacağız. Huzur ve barış içinde tüm ülke olarak Ramazan bayramını kutlamak nasip olur inşallah. Ramazan ayında devam ettiğimiz tüm güzellikleri de unutmadan devam etmesi ümidiyle tüm vatandaşlarımın Ramazan Bayramlarını kutluyorum“ dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:18
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