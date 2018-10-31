Ramazan Altıntaş kimdir? Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Altıntaş malum çevrelerin lincine uğradı
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın,"İslami olarak Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farzı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır." ifadelerini kullanınca malum çevrelerin lincine uğradı. Peki Ramazan Altıntaş kimdir?31 Ekim 2018 Çarşamba 09:13
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, "İslami olarak Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farzı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır." ifadelerini kullanınca malum çevrelerin lincine uğradı. Peki Ramazan Altıntaş kimdir?
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