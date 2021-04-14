Ramazan âdet değil ibadet ayıdır

Müslümanlar için büyük bir anlam taşıyan ve kulluk bilincinin zirveye ulaştığı Ramazan-ı Şerif’in ilk gününe buruk bir hüzünle de olsa kavuştuk. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde Ramazan ayının içtimai hayata yansıyan bazı güzelliklerinden mahrum kalsak da rahmetin kapılarının ardına kadar açılacağını bilmek Müslümanların yüreğine su serpiyor. Akit’e konuşan ilahiyatçılar, Ramazan-ı Şerif ayının faziletlerini ve nasıl idrak etmemiz gerektiğini sizler için anlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Cemal Vanlıoğlu, “Ramazan Müslümanlar için rahmet, insanlık için kurtuluş ayıdır. Cenab-ı Hakk, hidayet kaynağı Kur’an-ı Kerim’i Ramazan’ı Şerif’te indirmiştir. Kur’an’ın bu ayda indirilmesinin gayesini ve hikmetini iyi idrak etmemiz gerekir. Bu bilinçle oruçlarımızı tutmalı ve ibadetlerimizi eda etmeliyiz” dedi. Vanlıoğlu Hoca sözlerine şöyle devam etti: “Ramazan evvela bir âdet değil, bir şuur ve ibadettir. Ramazanı adet olarak görmemeli, bu bilinçle hareket etmeliyiz. Hiçbir emri ilahi âdet olarak nitelendirilemez. Öncelikle Ramazanı aklımızla kalbimizle inanarak ve karşılığını da Allah’tan bekleyerek idrak etmeliyiz. Ramazan ayında yapılacak her ibadet Allah’ın rızası gözetilerek ve karşılığı sadece Allah’tan beklenerek yapılmalıdır. Ramazanı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) gösterdiği, sahabenin de yaşamaya gayret ettiği gibi yaşayalım ki Ramazanlar bizim için gerçek Ramazan olsun.”

Orucu aklımıza, kalbimize tutturalım

Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Çiçek ise “Oruç ibadeti büyük bir ibadettir. Bir ay süreyle devam eden bu ibadette, insanın yeme, içme gibi ihtiyaçlarını ilahi emrin gereği olarak bırakması oldukça anlamlıdır. Allah katında da karşılığı o derece önemlidir” ifadelerini kullandı. Ramazan orucunun Müslüman olmanın beş temel şartlarından biri olduğunu hatırlatan Çiçek sözlerine şöyle devam etti: “Bir Müslüman’ın en azından oruç tutarken Allah’ın emir ve yasaklarına uymada daha duyarlı olması istenmektedir. Oruçlunun organlarıyla, zihniyle ve kalbiyle oruç tutmaya çalışması, orucunu tamamlar. Müminlerin Ramazanda Kur’an okuması, bir kısım zikir lafızlarını tekrar etmesi, ağzını korumasının yanında konuşmasını sağlayan organlarını ibadetle meşgul eder. Bunları yapanlar oruçlarını kamil manada oruç haline getirebilir” dedi. Koronavirüs nedeniyle camilerde teravihlerin kılınmadığını ve toplu iftar davetlerinin verilmediğine dikkat çeken Çiçek, “Teravihleri mümkünse ailemizle cemaat halinde kılalım. Toplu iftar davetleri olamayacağına göre, iftara yapılacak harcamaları ise muhtaç olanlara yardım olarak verebiliriz” uyarısında bulundu.