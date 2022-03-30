Ramazan ayında sofralarınızı aileniz için hazırlarken hem pratik hem de leziz tarifler mi arıyorsunuz? İşte, kolay ramazan menüsü….

Ramazan 3.gün menüsü | Bugün iftara ne pişirsem?

Ezogelin çorbası tarifi

Malzemeler:

1,5 yemek kaşığı bulgur

1,5 yemek kaşığı pirinç

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates çorbası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım limon suyu

Yarım limon suyu

Tuz

Karabiber

Kuru nane

Sıvı yağ

Pirinç ve pirinci güzelce yıkayıp, 2 su bardağı suyla bir tencereye koyup haşlayın.

Soğan ve sarımsakları rendeleyin. Bir tencereye yağ alıp soğan ve sarımsağı kavurun.

Ardından salçayı ekleyip kavurun.

Tencereye sıcak su ekleyin.

Mercimek, pirinçleri, baharatları ilave edin.

Mercimek iyice eriyene kadar çorbayı 25-30 dakika kaynatın.

Çorbayı kıtır ekmeklerle servis edebilirsiniz.

Hasanpaşa köfte tarifi

Malzemeler

Köftesi için:

500 gram

1 adet soğan

7-8 sap maydanoz

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 adet yumurta

Tuz

Kimyon

Pul biber

Püresi için:

4 adet patates

1 kase kaşar peyniri rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

1,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı salça

Kekik

Üzeri için:

1 su bardağı bezelye

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

Köfte malzemelerini geniş bir kabın içerisine tüm malzemeleri alıp güzelce yoğurun.

Ardından köftelere çanak şekli verin ve bir süre buzdolabında dinlendirin.

Patatesleri güzelce soyup bol suda haşlayın.

Haylanan patatesleri bir kaseye alın.

Püre malzemelerini patateslerin üzerine ekleyin ve bir eziciyle karışımı püre haline getirin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine köfteler dizin.

Köftelerin çanak kısmına haşlanmış bezelye ve patates püresi yerleştirin.

Köfteler 200 derecede yaklaşık yarım saat pişirin.

Yarım saatin ardından köfteler fırından alın ve üzerine salçalı sos gezdirin.

Ardından köftelerin üzerine kaşar peyniri rendesi serpin.

Köfteleri tekrar fırına sürün.

Peynir eridiğinde köfteleri fırından çıkarabilirsiniz.

Pirinç pilavı tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

3,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Pirinci ayıklayıp suda bekletin.

15 dakika kadar suda beklettiğiniz pirinci güzelce yıkayıp süzün.

Tereyağını tencereye alın.

Tereyağı ısınınca şehriyeyi ilave edip kavurun.

Şehriye renk değiştirince pirinci ve tuzu ekleyip kavurma işlemini sürdürün.

Birkaç dakika sonra sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını en kısık ayara getirin.

Pirinç suyunu çekince ocağın altını kapatın.

Pişen pilavın üzerine havlu kağıt örtün tencerenin kapağını kapatın.

Pilavı 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Şekerpare tarifi

Malzemeler:

125 gram margarin ya da tereyağı

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı irmik

3 su bardağı un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı hindistan cevizi

1 su bardağı pudra şekeri

Üzeri için:

20 adet fındık

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon

Su ve şekeri ocağa alın kaynamaya bırakın.

Şerbet kıvam alınca limonu ekleyin ve 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Hamur malzemelerin hepsini bir yoğurma kabının içine alın.

Hamuru güzelce yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru 15-20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

Ardından bir tepsiye yağlı kağıt serin.

Hamurdan parçalar koparın ve yuvarlaklar yapın.

Her bir şekerparenin üzerine bir adet bütün fındık yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında şekerpareler kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan şekerparelerin üzerine şerbeti gezdirin.

Tatlı şerbeti iyice çektikten sonra ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.