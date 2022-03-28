İftar için ne hazırlasam diye kara kara düşünüyorsanız; işte birbirinden kolay ve leziz tarifler…

Ramazan 2.gün ne pişirsem? Ramazan 2.gün menü örneği

Tavuk çorbası tarifi

Malzemeler:

1 adet tavuk budu

1 adet tavuk göğsü

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 çay bardağı tel şehriye

Tuz

Karabiber

6 su bardağı su

Bir tencerenin içerisine tavukları ve bir adet soğanı alın.

Tencereye 6 su bardağı suyu ekleyin.

Yaklaşık yarım saat tavukları haşlayın.

Pişen tavukları süzün ve suyu bir tencereye alın.

Tavukları ise didikleyin.

Başka bir tencerenin içerisine tereyağı ve unu alıp kavurun.

Tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyip çorbayı karıştırın.

Çorba kaynadığında tel şehriyeyi, tavukları, tuz ve karabiberi ekleyin.

Yaklaşık 10 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Çorbayı limon ve kıtır ekmeklerle ikram edebilirsiniz.

Bezelye yemeği tarifi

Malzemeler:

1 kilo ayıklanmış bezelye

2 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Sıcak su

Sıvıyağ

Soğanları doğrayıp sıvıyağda kavurun.

Doğradığınız patates ve havuçları tencereye ekleyin,

Salçayı ekleyip kavurmayı sürdürün.

Bezelye ve baharatları ekledikten sonra yemeğin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.

Yaklaşık 40-45 dakikada yemeğiniz hazır olacaktır.

Pirinç pilavı

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

3,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Pirinci ayıklayıp suda bekletin.

15 dakika kadar suda beklettiğiniz pirinci güzelce yıkayıp süzün.

Tereyağını tencereye alın.

Tereyağı ısınınca şehriyeyi ilave edip kavurun.

Şehriye renk değiştirince pirinci ve tuzu ekleyip kavurma işlemini sürdürün.

Birkaç dakika sonra sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını en kısık ayara getirin.

Pirinç suyunu çekince ocağın altını kapatın.

Pişen pilavın üzerine havlu kağıt örtün tencerenin kapağını kapatın.

Pilavı 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Saray kadayıf tarifi

Malzemeler:

1 kilo tel kadayıf

200 gram tereyağı

Şerbeti için:

4 su bardak su

5 su bardağı şeker

Üzeri için:

Ceviz

Bir tepsiyi tereyağı ile yağlayın.

Kadayıfı güzelce tepsiye serin.

Tepsiyi ocağın üzerine alın ve her iki yüzeyini kızartın.

Ters yüz ederken tepsiye tereyağı sürün.

Kızaran kadayıfı soğumaya bırakın.

Su ve şekeri tencereye alıp kaynatın.

Soğuyan kadayıfın üzerine şerbeti dökün.

Tatlının şerbeti çekmesini bekleyin.

Tatlınızı dövülmüş cevizle süsleyin.

Afiyet olsun.