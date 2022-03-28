Ramazan 2.gün ne pişirsem? Ramazan 2.gün menü örneği
Mübarek ramazan ayında 'Ne pişirsem?' sorusuna daha çok cevap aranır. Peki, tavuk suyu çorbanın yanına ne yapılır? İftara ne pişirsem 3 Nisan Pazar
İftar için ne hazırlasam diye kara kara düşünüyorsanız; işte birbirinden kolay ve leziz tarifler…
Ramazan 2.gün ne pişirsem? Ramazan 2.gün menü örneği
Tavuk çorbası tarifi
Malzemeler:
1 adet tavuk budu
1 adet tavuk göğsü
1 adet soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 çay bardağı tel şehriye
Tuz
Karabiber
6 su bardağı su
Bir tencerenin içerisine tavukları ve bir adet soğanı alın.
Tencereye 6 su bardağı suyu ekleyin.
Yaklaşık yarım saat tavukları haşlayın.
Pişen tavukları süzün ve suyu bir tencereye alın.
Tavukları ise didikleyin.
Başka bir tencerenin içerisine tereyağı ve unu alıp kavurun.
Tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyip çorbayı karıştırın.
Çorba kaynadığında tel şehriyeyi, tavukları, tuz ve karabiberi ekleyin.
Yaklaşık 10 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Çorbayı limon ve kıtır ekmeklerle ikram edebilirsiniz.
Bezelye yemeği tarifi
Malzemeler:
1 kilo ayıklanmış bezelye
2 adet patates
1 adet havuç
1 adet soğan
1 yemek kaşığı salça
Tuz
Karabiber
Sıcak su
Sıvıyağ
Soğanları doğrayıp sıvıyağda kavurun.
Doğradığınız patates ve havuçları tencereye ekleyin,
Salçayı ekleyip kavurmayı sürdürün.
Bezelye ve baharatları ekledikten sonra yemeğin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin.
Yaklaşık 40-45 dakikada yemeğiniz hazır olacaktır.
Pirinç pilavı
Malzemeler:
2 su bardağı pirinç
3,5 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı şehriye
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Pirinci ayıklayıp suda bekletin.
15 dakika kadar suda beklettiğiniz pirinci güzelce yıkayıp süzün.
Tereyağını tencereye alın.
Tereyağı ısınınca şehriyeyi ilave edip kavurun.
Şehriye renk değiştirince pirinci ve tuzu ekleyip kavurma işlemini sürdürün.
Birkaç dakika sonra sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Ocağın altını en kısık ayara getirin.
Pirinç suyunu çekince ocağın altını kapatın.
Pişen pilavın üzerine havlu kağıt örtün tencerenin kapağını kapatın.
Pilavı 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Saray kadayıf tarifi
Malzemeler:
1 kilo tel kadayıf
200 gram tereyağı
Şerbeti için:
4 su bardak su
5 su bardağı şeker
Üzeri için:
Ceviz
Bir tepsiyi tereyağı ile yağlayın.
Kadayıfı güzelce tepsiye serin.
Tepsiyi ocağın üzerine alın ve her iki yüzeyini kızartın.
Ters yüz ederken tepsiye tereyağı sürün.
Kızaran kadayıfı soğumaya bırakın.
Su ve şekeri tencereye alıp kaynatın.
Soğuyan kadayıfın üzerine şerbeti dökün.
Tatlının şerbeti çekmesini bekleyin.
Tatlınızı dövülmüş cevizle süsleyin.
Afiyet olsun.