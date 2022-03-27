Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. On bir ayın sultanı ramazanın ilk gününde iftar için neler hazırlayacaklarına karar veremeyenler için şahane önerilerimiz var!

Ramazan 1.gün ne pişirsem? Ramazan 1. gün menüsü

Yayla çorbası tarifi

Malzemeler:

1 Türk kahvesi fincanı pirinç

1 su bardağı yoğurt

7 su bardağı su

1 yumurta

Yarım Türk kahvesi fincanı un

Sıvıyağ

Tereyağı

Tuz

Nane

Öncelikle pirinç ayıklanıp, temizlenir.

Ardından bir tencerenin içerisine su, yağ, tuz ve pirinç alınır ve kaynamaya bırakılır.

Bir kasede yoğurt, un ve yarım su bardağı ılık su iyice çırpılır.

Pirinçler yumuşayınca yoğurtlu karışım tencereye eklenir.

Çorbayı kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmeniz önemli.

Çorbanın altını kapattıktan sonra bir tavaya arzu ettiğiniz miktarda tereyağı ekleyin. Tereyağı eriyince içerisine nane ilave edin. Kızdırdığınız naneyi tencereye dökün.

Aman dikkat! Kızgın yağ ve çorba ciddi yanıklara yol açabilir. Bu nedenle tencerenin kapağını kullanarak yağın etrafa sıçramasını önlemelisiniz.

İzmir köfte tarifi

Malzemeler:

4 adet domates

4 adet patates

3 adet yeşil biber

1 tatlı kaşığı salça

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Köfte için:

Yarım kilo az yağlı kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

Yarım demet maydanoz

1,5 su bardağı bayat ekmek içi (2 yemek kaşığı galeta unu kullanabilirsiniz)

Karabiber

Pul biber

Kekik

Tuz

Bir rondonun içine ekmek içlerini ardından da soğanı atıp çekin.

Karışımı bir kaseye alın üzerine yumurta, maydanoz, baharatları ve kıymayı alıp yoğurun.

Ardından köftelere uzun ince bir şekil verin.

Köfteler dinlenirken patatesleri uzun uzun kesin.

Bir tavada sıvı yağ kızdırın.

Köfte ve patatesleri bir miktar kızartın. Fazla kızarmamalarına dikkat edin.

Bir tepsiye patates ve köfteler yan yana olacak şekilde dizin.

3 adet domatesi rendeleyip salça ve yağ ile biraz pişirin.

Sosu patates ve köftelerin üzerine gezdirin.

Kalan bir domatesi ve biberleri dilimleyip tepsinin üzerine dizin.

Son olarak tepsinin üzerine 1 çay bardağı sıcak suyu gezdirip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına tepsiyi sürün.

Domatesli arpa şehriye pilavı tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı domates rendesi

1 su bardağı arpa şehriye

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Tereyağı

Bir tencereye tereyağını alın ve domatesleri kavurun. Domates suyunu çekince sıcak suyu eleyin ve kaynamaya bırakın.

Su kaynayınca arpa şehriyesini ve tuzu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısın.

Şehriye suyu çekince ocağın altını kapatın.

Kapağın altına havlu kağıt serin ve 15-20 dakika pilavı dinlenmeye bırakın.

Güllaç tarifi

Malzemeler:

3 litre süt

12 adet güllaç yaprağı

2,5 su bardağı şeker (Şeker oranını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz)

1 paket vanilin

2 su bardağı ceviz

3-4 yemek kaşığı Antep Fıstığı

Kivi, muz ya da nar (Mevsime uygun farklı meyveler de kullanabilirsiniz)

Bir tencerenin içerisine süt, şeker ve vanilini alıp karıştırın.

Sütü kaynatmamanız çok önemli. Bu sebeple yoğurt mayalarmış gibi süte güzelce yıkadığınız serçe parmağınızı daldırın. 10'a kadar sayın, ısıya dayanabiliyorsanız; sütün sıcaklığı yeterli demektir.

Isınan sütün içerisine güllaç yapraklarını daldırın ve bir tepsiye yerleştirin. Bu aşamada yaprakların parlak yüzeyinin yukarı dönük olmasına özen gösterin.

6 adet yaprağı dizdikten sonra ortaya rondodan geçirdiğiniz cevizleri serpin.

Cevizlerin üzerine ise arzu ettiğiniz meyvelerden dizin.

Kalan 6 yaprağı da aynı şekilde süte daldırıp tepsiye dizin.

Kalan sütü tatlının üzerine gezdirin.

Tatlının üzerini meyve, ceviz ve Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Tatlınızı soğuduktan sonra ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.