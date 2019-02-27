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Ramallah'a baskın düzenleyen İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede yaşandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:16
Ramallah'a baskın düzenleyen İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinli gençler ise askerlere taşlarla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah'ın Aşağı Ramallah Mahallesine düzenlediği baskın sırasında bölgedeki bir kreşte bulunan onlarca çocuğun atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi. Çocukların ilk tedavilerinin olay yerinde bulunan Kızılay ekipleri tarafından yapıldığı aktarıldı.

Kızılay açıklamasında ayrıca, İsrail askerlerinin çıkan olaylarda yaralananlara yardım etmeye çalışan ilk yardım ekiplerini engellediği ifade edildi.

Ramallah'a baskın düzenleyen İsrail askerleri, Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti'nin avukatı Tarık Bergusi'yi gözaltına almıştı.

İsrail askerleri "aranan kişileri" bulma bahanesiyle sık sık işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine baskınlar düzenliyor

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:16
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