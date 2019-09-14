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Ralli Şampiyonası’naOgier ve Lappi damga vurdu

Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye ayağının Datça etabına Ogier ve Lappi ilk iki sırada girdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:18
Ralli Şampiyonası’naOgier ve Lappi damga vurdu

Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye ayağının Datça etabına Ogier ve Lappi ilk iki sırada girdi.



Fransız sürücü Sebastien Ogier, "Çok güzel bir gün oldu. Hiç sıkıntı yaşamadık ve oldukça iyi bir ritim yakaladık. Rakiplerimiz de sıkıntılar yaşadı. Şimdi yarın işi bitirmemiz gerekiyor. Araç üç hafta öncesine kıyasla büyük oranda farklı ve çakıl zemindeki iyi testin ardından burada iyi bir hisse sahiptik" dedi.


Esepekka Lappi ise, "Lider olmamayı umursamıyorum. Elbette orada olmak isterdim ama küçük bir hata yaptım. Yarın lider olsam bile puanlar Seb için önemli ve onu destekleyeceğiz. Şimdiye kadar iyi bir hafta sonu oldu. Mutlu olabiliriz" diye konuştu.



Hyundai Shell Mobid WRC sürücüsü Andreas Mikkelsen gün boyunca etkileyici süreler ortaya koydu ve hem takım arkadaşlarının hem de Ogier’nin şampiyon şampiyonadaki rakibi Thierry Neuville’in önünde üçüncü sırada yer alıyor. Norveçli sürücü ile Lappi arasında 1 dakika 17.1 saniye bulunuyor.


Neuville, güne ön tarafta başlamasına rağmen sekizinci etapta hata yaptı ve dört dakikadan fazla bir süre kaybetti. Belçikalı sürücü bu olayın adından günü sekizinci sırada noktaladı.


Türkiye ayağı, şampiyona lideri Ott Tanak için adeta kabusa dönüştü. Toyota sürücüsü için kötü geçen hafta sonu dokuzuncu etapta ECU arızası yaşaması ve aracını kenara çekmesiyle daha da kötü bir hal aldı. Tanak bu sorunun ardından ralliye veda etmek zorunda kaldı.



M-Sport WRC sürücüsü Teemu Suninen günü dördüncü sırada tamamlarken, Mikkelsen’le arasında 9.8 saniye bulunuyor.


Hyundai, 2019 Takımlar Şampiyonası’na çok büyük bir önem verdiği için İspanyol Dani Sordo’nun hem Jari-Matti Latvala hem de Kris Meeke’nin önünde olması çok önemliydi. Hyundai sürücüsü de bu iki Toyota sürücüsünün önünde beşinci sırada günü tamamladı. Meeke, Yaris’le ilgili yol tutuş problemleri yaşadı ve son etapta pist dışına taşıp korkutucu bir an yaşamasının ardından Latvala’ya geçilerek yedinci sıraya geriledi.



M-Sport Ford sürücüsü Pontus Tidemand, klasmanı dokuzuncu sırada götürürken, ilk onu WRC 2 sürücüsü Kajetan Kajetanowicz tamamlıyor.


WRC 2 Pro sınıfını uzun süre ilk sırada götüren Jan Kopecky iki kez lastik patlattı ve hem avantajını kaybetti hem de İngiliz Gus Greensmith’in gerisine düştü.Ford sürücüsü şimdi son güne 1 dakikalık farkla ilk sırada giriyor. WRC 2 sınıfını şampiyonada ilk sırada götüren Kalle Rovanpera ise cuma günü üç kez lastik patlatmasının ardından klasmanı üçüncü sırada götürüyor.



WRC 2’de Kajetanowicz ilk sırada yer alırken, Bolivyalı Marco Bulacia ve İtalyan Fabio Andolfi ilk üç sırada yer aldı.


Türkiye ayağı yarın yapılacak son dört etapla birlikte sona erecek. Takımlar sabah 7.22 km’lik Marmaris etabına katılacaklar ve günün son etabı olan Power Stage de burada yapılacak.


Bu iki etap arasında Gökçe ve Çiçekli etapları gerçekleştirilecek. Hem Marmaris hem de çiçekli etabı 2018’de kullanılanla aynı olacak. Fakat 1.9 km’lik kısmı dışında, Gökçe etabı tamamen yeni olacak.



2019 Türkiye Rallisi - SS13’ün ardından klasman (@17.05hrs):


1. Sebastien Ogier (FRA)/Julien Ingrassia (FRA) Citron C3 WRC 3hr 20min 12.0sec


2. Esapekka Lappi (FIN)/Janne Ferm (FIN) Citron C3 WRC 3hr 20min 12.2sec


3. Andreas Mikkelsen (NOR)/Anders Jaeger (NOR) Hyundai i20 Coupe WRC3hr 21min 29.1sec


4. Teemu Suninen (FIN)/Jarmo Lehtinen (FIN) Ford Fiesta WRC3hr 21min 38.9sec


5. Dani Sordo (ESP)/Carlos del Barrio (ESP) Hyundai i20 Coupe WRC3hr 22min 36.7sec


6. Jari-Matti Latvala (FIN)/Miikka Anttila (FIN) Toyota Yaris WRC3hr 23min 26.4sec


7. Kris Meeke (GBR)/Sebastian Marshall (GBR) Toyota Yaris WRC3hr 23min 41.5sec


8. Thierry Neuville (BEL)/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai i20 Coupe WRC3hr 24min 50.2sec


9. Pontus Tidemand (SWE)/Ola Flene (NOR) Ford Fiesta WRC3hr 27min 07.8sec


10. Kajetan Kajetanowicz (POL)/Maciej Szczepaniak (POL) koda Fabia R5 (WRC 2) 3hr 33min 04.5sec


11. Gus Greensmith (GBR)/Elliott Edmondson (GBR) Ford Fiesta R5 (WRC 2 Pro) 3hr 34min 02.1sec


12. Jan Kopeck (CZE)Pavel Dresler (CZE) koda Fabia R5 Evo (WRC 2 Pro)3hr 35min 02.8sec

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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