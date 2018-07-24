ABD Rakka'da yeni 'Ebu Gureyb' hapishanesi kuruyor

ABD, 2003 sonrası Irak'ta terör eğitim merkezine dönüştürdüğü Ebu Gureyb Cezaevi'nin bir benzerini Rakka'da inşa ediyor. Irak işgali sonrası terör eğitim ve işkence merkezine dönüştürülen Ebu Gureyb benzeri bir hapishane için Ayn İsa beldesinde inşaat çalışması başlatan ABD, Tanef, Ayn el-Arab, Münbiç ve Tabka’da bulunan DEAŞ militanlarını tek çatı altında toplayacak. ABD'nin Rakka hapishanesi, ülkesine gönderilmeyen yabancı militanlar için yeni ideolojik eğitim merkezi olarak planlanıyor.

700 BİN DOLARA YAPILACAK

Rakka’ya bağlı Ayn İsa ilçesinde bulunan ve önceden Esed rejiminin 93. Tugayı’nın bulunduğu hazine arazisi üzerine inşaa edilen hapishanenin maliyetinin 700 bin dolar olduğu belirtiliyor. Esed rejiminden kalan 93. Tugay bölgesinde yapılan ABD hapishanesi 25 bin metrekarelik alana inşaa edilecek. Toplam 15 gözetim kulesi ve 5 bin kişilik olacak hapishanede, modern sorgu ve işkence donanımı da yer alacak.

LOJMANLAR YIKILDI

Rakka ve Humus bölgelerinde uzun süre savaşan Suriyeli muhaliflerden Ebu Zeyneb, Ayn İsa güneyinde yapımına başlanan hapishane için “Bu bölgede bulunan ve daha önce rejim askerlerinin lojman olarak kullandığı bazı binalar yıkıldı” dedi. Ayn İsa'da liseyi cezaevi olarak kullanan ABD, burada ek binalarla birlikte bin 500 kişilik hapishane ortamı oluşturdu. Yeraltı sorgu hücreleri de bulunan eski lise alanına yeni ek binalar inşa edildi.

İŞKENCE MERKEZİ

Ebu Gureyb Cezaevi, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından ABD askerlerinin tutuklulara yaptığı işkenceler ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti. Ebu Bekir Bağdadi ve daha öncesinde Ebu Musab Zerkavi ile birlikte Ebu Ali Anbari ve Ebu Ömer Bağdadi Ebu Gureyb'te yatan isimlerden bazıları. Ebu Gureyb Cezaevi, Nisan 2014'te kapatılmıştı.

TERÖR BORSASI

Öte yandan DEAŞ'lı teröristler için Kuzey Irak ve Suriye’de terör borsası kuruldu. Rakka, Haseke, Halep ve Deyrizor kırsalında ele geçirilen DEAŞ militanlarından bazıları yüksek bedeller karşılığında satışa çıkarılıyor. Batı ülkeleri ve Körfez’de devlet kademesi ve iş dünyasından yakınları olan DEAŞ’lılar milyonlarca dolar karşılığında satılıyor.

(Yeni Şafak)