Rakka'da toplu mezarlar bulundu!

Suriye'de, geçen seneye kadar DEAŞ'ın üssü olarak bilinen Rakka kentinde binlerce kişiye ait toplu mezarlar bulundu. DEAŞ kurbanlarına ait toplu mezarlar kentin birçok yerinde bulunurken, toplu mezarlarda bulunanların çoğunun sivil olduğu öğrenildi. Şimdiye kadar 8 bölgede açılan toplu mezarlarda 450'si çocuk olmak üzere 2 bin 600'den fazla cesede ulaşıldı.

DEAŞ, toplu mezarlardaki cesetlerin çıkarılmaması için de toplu mezarların etrafını mayınlarla döşemiş. Toplu mezarların etrafında döşenen mayınlar etkisiz hale getirildikten sonra toplu mezarlar ortaya çıkarılıyor.

'Birçok yerde toplu mezar bulduk'

Sputnik'e konuşan Rakka Sivil Meclisi Eşbaşkanı Ebdulselam Hevsorik, Rakka'da bulunan toplu mezarlarla ilgili olarak şunları söyledi: "Rakka'nın birçok yerinde toplu mezarlar bulduk. Halen de buluyoruz. Yeni 3 toplu mezar bulduk. Rakka'da evlerin altında DEAŞ cenazeleri de bulunuyor. Bazı yerlerde DEAŞ cenazeleri ile siviller aynı yerde gömülmüş. Cenazelerin sivillere mi yoksa DEAŞmilitanlarına ait olup olmadıkları konusunda bazen zorluklar yaşıyoruz. Son olarak Fırat kenarındaki bölgede yeni bir toplu mezar bulduk. Panorama bölgesinde 1500 kişiye ait, Fırat Suyuna yakın bölgede ise 300 kişiye ait bir toplu mezar bulduk."

Geçen ay Rakka'ya bağlı Ayn İsa kasabasında DEAŞ'ın 2014 yılında katlettiği Suriye askerlerinin gömüldüğü bir toplu mezar bulunmuştu. Toplu mezardan çıkarılan cesetler, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından Suriye ordusuna teslim edilmişti.

Rakka'nın güneybatısı, Suriye hükümetine bağlı güçlerin kontrolünde. Bölgenin geri kalanı ise DSG'nin kontrolünde bulunuyor. DSG, geçen sene Ekim ayında Rakka'yı IŞİD'in elinden almıştı.

Suriye ve Irak'ta binlerce sivili katleden DEAŞ, öldürdüğü insanları toplu mezarlara gömüyordu