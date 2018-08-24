Rakka'da her köşe başına astılar! 'ABD ve teröristlere direnin'

yeniakit.com.tr Kimliği belirsiz kişiler Rakka’da sokağa çıktı, her köşe başına ilan yapıştırdı. ABD’li ve PKK'lı "yöneticileri" tedirgin eden ilanlarda, “ABD ordusuna, SDP, YPG, PKK, PYD teröristlerine direnin” mesajı verildi ve önemli açıklamalar yapıldı.

“Arap aşiretleri adamlık ve şerefin kaynağıdır” başlığıyla yayınlanan açıklamada, “ABD askerleri topraklarımıza neden geldi? ABD askerleri ülkemize girdi ve acı, yıkım ve haraplıktan başka bir şey mi getirdi? Irak'a, Libya’ya, Afganistan'a ve Vietnam’a bakın. ABD’liler Suriye halkını aşağılamak için geldi. Petrolümüzü çalmak için geldiler. Seçimlerimizi ve şereflerimizi küçük düşürmek için geldiler” denildi.

ABD’Lİ ve PKK’LI “YÖNETİCİLER” TEDİRGİN OLDU

"RAPOR" isimli twitter hesabının bildirdiğine göre, “Onca ilanı bir gecede asmak için en az 1000 kişi lazım” diyen PKK’lı ve ABD’li “yöneticiler” tedirgin oldu ve şaşkın bir şekilde, “İlanı kim bastırdı, nasıl dağıtım yapıldı ve neden bu bilgilere ulaşılamadı” sorularını soruyor. Olay, PKK’lı ve ABD’li “yöneticiler” tarafından “istihbari olarak” araştırılıyor.