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Rakipsiz muhtar

Gaziantep’te Kapısız ailesinin muhtarlık serüveni babadan amcaya, amcadan yeğene tam 40 yıldır devam ediyor.

26 Mart 2019 Salı 11:45
Rakipsiz muhtar

Gaziantep’te Kapısız ailesinin muhtarlık serüveni babadan amcaya, amcadan yeğene tam 40 yıldır devam ediyor. Yaklaşık 437 mahalle için 5 bini aşkın kişinin muhtarlık için yarıştığı kentte, 6 bin seçmenli Cumhuriyet Mahallesi’nde tek bir muhtar adayı yer alıyor. Mahallenin mevcut muhtarı Yunus Kapusız, bu dönem seçimlere tek başına giriyor.


Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde Kapusız ailesi 40 yıldır muhtarlık serüvenini sürdürüyor. Ailede muhtarlık babadan amcaya, amcadan yeğene 40 yıldır devam ediyor. Ailenin son muhtar adayı olan ve geçtiğimiz dönem rakibine fark atan Yunus Kapusız’ın karşısına bu dönem aday çıkmadı.


Kentte 437 mahalle için 5 bin muhtar adayının olduğunu hatırlatan Kapusız, bazı mahallelerde 20-25 muhtar adayı olmasına rağmen Cumhuriyet Mahallesi’nde kendisine rakip çıkmadığını belirtti. Birçok hizmetin yapılmasına vesile olmaları ve önceki dönemdeki ezici üstünlük nedeniyle karşısına muhtar adayı çıkmadığını belirten Kapusız, yeni dönemde de hizmetleri hız kesmeden sürdüreceklerini ifade etti.



“Muhtar devlet ile vatandaş arasında köprüdür”


Bir muhtarın görevinin devlet ile vatandaş arasında köprü olmak olduğunu aktaran Yunus Kapusız, “Cumhuriyet Mahallesi yaklaşık 45 yıl önce kurulan bir mahalledir. Ailemizde 45 yıl önce rahmetli babam Derviş Kapısız ile muhtarlık serüvenimiz başladı. Babam 17 yıl muhtarlık yaptıktan sonra vefat etti. Bu kez amcam Yaşar Kapısız görevi devraldı. Amcam da üç dönem muhtarlık yaptı. Amcamdan sonra ben ilk seçimde muhtar oldum. Biz vatandaşımızın, mahallelimizin kalbinde teveccühü kazanarak 2019 yılında tekrar aday olarak seçime girdik. Mahallede tek aday olmak bizi çok sevindirdi. Bu da demek oluyor ki biz mahallede bir şeyler yapıyoruz. Hizmet edebiliyoruz. İnsanlara vermiş olduğumuz güven bizi yeniden aday yaptı. Bakıyoruz bazı mahallelerde 15-20 muhtar adayı var. Yani aslında tek aday olmamız bizim mahallede ne kadar büyük bir yük altıda olduğumuzu da belirtiyor. Mahallelimiz bizden hizmet bekliyor. Biz de diyoruz ki halka hizmet hakka hizmettir, bu anlayışla görevimizi sürdürüyoruz. Devletin vatandaşa uzanan en sıcak eli muhtardır. Biz bu yolda devam etmekteyiz, edeceğiz. Vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte de mahallemizi daha yaşanılır bir mahalle yapılması noktasında gayretlerimizi devam ettireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:45
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