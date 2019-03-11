Rakip tanımıyorlar Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, yarı final müsabakalarına namağlup devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, yarı final müsabakalarına namağlup devam ediyor.

D Grubu’nda yer alan Bozüyük temsilcisi, yarı final müsabakalarının ilk maçında Adana Yüreğir Spor Salonunda Muş Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu’nu, 25-14, 25-9 ve 25-11’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmişti. Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, dün yine Adana Yüreğir Spor Salonunda İstanbul Vakıfbank’ı, 2-1 geriye düştükleri karşılaşmada 3-2 yenmeyi bildi.

Karşılaşmanın ardından Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, filenin sultanlarının galibiyetiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Adana’da Vakıfbank ile oynanan playoff karşılaşmasını 3-2 kazanan filenin sultanlarını gönülden kutluyorum. Başarılarınız daim olsun kızlar.”

Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Bayan Voleybol Takımı, D Grubu’nda son maçını bugün Kayseri Osb Teknik Koleji Atletik Spor’la Adana Yüreğir Spor Salonunda oynayacak.

Öte yandan 4 grupta 16 takımın mücadele ettiği yarı finaller müsabakalarının sonunda 4 grubun 1 ve 2’ncileri olmak üzere toplam 8 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Final maçları da, 18-19-20 Mart 2019 tarihlerinde Mersin Toroslar Spor Salonu’nda oynanacak.

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