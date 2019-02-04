Rakibinin tekmesi mahvetti!
İngiltere'de oynanan Reading - Aston Villa maçında rakibinin tekmesi yüzüne gelen futbolcu, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.04 Şubat 2019 Pazartesi 01:54
İngiliz ekibi Reading'de forma giyen Nelson Oliveira, korkunç bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı.
Aston Villa ile oynanan maçta rakibi Tyrone Mings'in tekmesi yüzüne gelen Oliveira, yüzündeki yaraları sosyal medya hesabından paylaştı.
Mings, rakibinin yaşadığı sakatlık nedeniyle Oliveira'dan özür diledi.
YORUM YAZ