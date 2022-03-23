Rakamlar açıklandı! İşte Türkiye'de en az cami olan il
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki cami sayılarını açıkladı. İşte il il cami sayıları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki cami sayılarını açıkladı. İşte il il cami sayıları...
İstanbul
3.530 cami
Konya
3.238 cami
Ankara
3.171 cami
Samsun
2.742 cami
Kastamonu
2.594 cami
Antalya
2.295 cami
Ordu
2.119 cami
Şanlıurfa
2.086 cami
Diyarbakır
2.075 cami
Trabzon
2.058 cami
İzmir
1.915 cami
Bursa
1.776 cami
Manisa
1.757 cami
Balıkesir
1.677 cami
Erzurum
1.618 cami
Giresun
1.610 cami
Mersin
1.582 cami
Zonguldak
1.519 cami
Adana
1.474 cami
Van
1.422 cami
Kayseri
1.396 cami
Sivas
1.372 cami
Kahramanmaraş
1.351 cami
Sakarya
1.338 cami
Çorum
1.330 cami
Bolu
1.267 cami
Kütahya
1.244 cami
Denizli
1.228 cami
Kocaeli
1.223 cami
Afyonkarahisar
1.202 cami
Mardin
1.179
Tokat
1.173 cami
Sinop
1.151 cami
Aydın
1.141 cami
Muğla
1.092 cami
Hatay
1.092 cami
Rize
1.087 cami
Gaziantep
1.078 cami
Elazığ
1.011 cami
Yozgat
987 cami
Malatya
985 cami
Karabük
970 cami
Ağrı
934 cami
Çanakkale
828 cami
Eskişehir
789 cami
Bartın
788 cami
Adıyaman
784 cami
Çankırı
747 cami
Isparta
743 cami
Bitlis
730 cami
Artvin
704 cami
Düzce
685 cami
Amasya
685 cami
Batman
684 cami
Siirt
648 cami
Bingöl
629 cami
Muş
616 cami
Aksaray
609 cami
Erzincan
586 cami
Osmaniye
584 cami
Uşak
572 cami
Gümüşhane
558 cami
Şırnak
552 cami
Tekirdağ
544 cami
Burdur
541 cami
Kars
518 cami
Karaman
513 cami
Nevşehir
509 cami
Kırşehir
502 cami
Hakkari
487 cami
Niğde
439 cami
Bilecik
428 cami
Edirne
406 cami
Kırıkkale
375 cami
Kırklareli
301 cami
Ardahan
280 cami
Bayburt
256 cami
Iğdır
253 cami
Kilis
226 cami
Yalova
168 cami
Tunceli
89 cami