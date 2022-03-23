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Gündem Rakamlar açıklandı! İşte Türkiye'de en az cami olan il
Gündem

Rakamlar açıklandı! İşte Türkiye'de en az cami olan il

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki cami sayılarını açıkladı. İşte il il cami sayıları...

Yeniakit Publisher
2022-03-23 23:14:00 -
Rakamlar açıklandı! İşte Türkiye'de en az cami olan il

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki cami sayılarını açıkladı. İşte il il cami sayıları...

 

İstanbul 

 

3.530 cami

 

Konya 

 

3.238 cami

 

Ankara

3.171 cami

 

Samsun

2.742 cami

 

Kastamonu

2.594 cami

 

Antalya 

2.295 cami

 

Ordu

2.119 cami
 

Şanlıurfa


2.086 cami

 

Diyarbakır

2.075 cami

 

Trabzon

2.058 cami

 

İzmir

1.915 cami

 

Bursa

1.776 cami

 

Manisa

1.757 cami

 

Balıkesir

1.677 cami

 

Erzurum

1.618 cami

 

Giresun

1.610 cami

 

Mersin

1.582 cami

 

Zonguldak

1.519 cami 

 

Adana

1.474 cami

 

Van

1.422 cami

 

Kayseri

1.396 cami

 

Sivas

1.372 cami

 

Kahramanmaraş

1.351 cami

 

Sakarya

1.338 cami

 

Çorum

1.330 cami

 

Bolu

1.267 cami

 

Kütahya

1.244 cami

 

Denizli

1.228 cami

 

Kocaeli

1.223 cami 

 

Afyonkarahisar

1.202 cami

 

Mardin

1.179

 

Tokat

1.173 cami

 

Sinop

1.151 cami

 

Aydın

1.141 cami

 

Muğla

1.092 cami

 

Hatay

1.092 cami

 

Rize

1.087 cami

 

Gaziantep

1.078 cami

 

Elazığ

1.011 cami

 

Yozgat

987 cami

 

Malatya

985 cami

 

Karabük

970 cami

 

Ağrı

934 cami

 

Çanakkale

828 cami

 

Eskişehir

789 cami

 

Bartın

788 cami

 

Adıyaman

784 cami

 

Çankırı

747 cami

 

Isparta

743 cami

 

Bitlis

730 cami

 

Artvin

704 cami

 

Düzce

685 cami

 

Amasya

685 cami

 

Batman

684 cami

 

Siirt

648 cami

 

Bingöl

629 cami

 

Muş

616 cami

 

Aksaray

609 cami

 

Erzincan


586 cami

 

Osmaniye

584 cami

 

Uşak

572 cami

 

Gümüşhane

558 cami

 

Şırnak

552 cami

 

Tekirdağ

544 cami

 

Burdur

541 cami

 

Kars

518 cami

 

Karaman

513 cami

 

Nevşehir

509 cami

 

Kırşehir

502 cami

 

Hakkari

487 cami
 

Niğde


439 cami

 

Bilecik

428 cami 

 

Edirne

406 cami

 

Kırıkkale

375 cami

 

Kırklareli

301 cami

 

Ardahan

280 cami

 

Bayburt

256 cami

 

Iğdır

253 cami

 

Kilis

226 cami

 

Yalova

168 cami

 

Tunceli

89 cami

 

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