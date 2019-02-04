Rakamlar açıklandı! Diriliş Ertuğrul'un yeri belli oldu
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni yılın ilk ayında en çok konuşulan dizi oldu.04 Şubat 2019 Pazartesi 22:52
Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Ocak ayının televizyon raporunu çıkardı.
Rapora göre, yeni yılın ilk ayında en çok konuştuğumuz televizyon dizisi, 171 yazılı basın haberine konu olan Diriliş Ertuğrul oldu.
Yeni yılda, izleyici dizilerin yeni bölümlerini büyük bir merakla beklerken, verilen 3 haftalık ara ise gündeme damgasını vurdu.
Medya raporunda, 68 haberle Payitaht Abdülhamid, 7. sırada yer aldı.
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