Rakamlar açıklandı! Diriliş Ertuğrul'un yeri belli oldu TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, yeni yılın ilk ayında en çok konuşulan dizi oldu.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Ocak ayının televizyon raporunu çıkardı. Rapora göre, yeni yılın ilk ayında en çok konuştuğumuz televizyon dizisi, 171 yazılı basın haberine konu olan Diriliş Ertuğrul oldu. Yeni yılda, izleyici dizilerin yeni bölümlerini büyük bir merakla beklerken, verilen 3 haftalık ara ise gündeme damgasını vurdu. Medya raporunda, 68 haberle Payitaht Abdülhamid, 7. sırada yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.