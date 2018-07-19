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15 bin rakamını duyan elinde ne var ne yok satıyor!

Milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlikte yaşın 25 fiyatın ise 15 bin TL olarak belirlenmesinin ardından bu fırsattan yararlamak isteyenler de hemen harekete geçti. İlan sitelerinde çok sayıda kişinin 15 bin TL'lik ücret için arabasından motoruna, evinden bilgisayarına kadar para yapacak değerli eşyalarını satışa çıkardığı görüldü.

19 Temmuz 2018 Perşembe 08:22
15 bin rakamını duyan elinde ne var ne yok satıyor!

Bedelli askerlik düzenlemesinde yaş 25 ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi. Ancak yeni düzenlemeye göre bedelli askerlikten yararlanacaklar 28 gün askerlik de yapacak. Bedelliden yararlanacak çalışanlar ise bu 28 günlük süreyi ücretsiz izin alarak kullanarak geçirebilecek.

İKİNCİ EL PİYASASI CANLANDI

Bedelli askerlikte fiyatın netleşmesi ikinci el piyasasını canlandırdı. Askerlik bedelini ödemek için para toplama telaşına düşen gençler, ellerinde ne varsa satılığa çıkarmaya başladı.

EVİNİ SATIŞA ÇIKARAN BİLE VAR

Türkiye’nin önde gelen ikinci el satış sitelerinde 15 bin TL'lik bedelli askerlik ücreti için cep telefonundan bilgisayara, motosikletten arabaya kadar her türlü mal için ilanlar verilmeye başlandığı görüldü.

İlanlar arasında en dikkat çekici olanı ise 2 oda ve bir salon evin ''Acil satılık bedelli askerlik için'' başlığı ile satışa çıkarılması oldu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 08:22
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YORUM YAZ

  • Özcan çolakÖzcan çolak1 sa önce
    Vatani görevini tam yapan gençlerimize hakarettir bu 15 bin tl. Beyaz yakalara bir kıyaktır bu rakkam, zaten ülkemizin bütün m.vekilleride onlardan oluşmuyor mu. Reisim Allah aşkına, mehmetçiğin rmeğinin BEDELİ 15 bin mi?. Avukat yer parasını ağa eker merasını kimse bilmez çaresini diye eski bir türkü vardı, birde ' anayı kaçıran kadı kime edem şikaatı ' diye.
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